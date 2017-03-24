The Guardian

دينيس فورينكوف: النائب الروسي السابق الذي هرب إلى أوكرانيا قُتل في كييف

قُتل النائب الروسي السابق دينيس فورونينكوف الذي كان قد هرب إلى كييف في شارع مزدحم في وسط العاصمة الأوكرانية يوم الخميس. وكان فورونينكوف قد انتقد بشدة سياسات الكرملين والرئيس الروسي بوتين فقُتل أمام أحد فنادق العاصمة بعد إصابته بثلاث طلقات نارية. وسارع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إلى توجيه أصابع الاتهام إلى السلطات الروسية واعتبر الاغتيال "عملاً إرهابياً. وقال مفوّض الشرطة الأوكرانية إن النائب الذي مُنح الجنسية الأوكرانية بعد هربه من روسيا عام 2016 قُتل بثلاث أو أربع رصاصات أصابته في الرأس والعنق ومات في موقع الحادثة. وكان المعارض الروسي السابق نائباً عن الحزب الشيوعي كما كانت زوجته نائباً عن حزب روسيا الموحدة الحليف للكرملين وقد هربت برفقة زوجها إلى أوكرانيا منذ 5 أشهر. وأشارت المعلومات بأن اشتباكاً مسلّحاً اندلع بين حارس فورونينكوف الذي أمّنته له السلطات الأوكرانية ومنفذ الاغتيال وقد أصيب كلا الرجلان بجروح نقلا على أثرها إلى المستشفى ليموت منفذ الاغتيال بعد ساعات من الحادثة. وقالت زوجة فورونينكوف بأن زوجها أخبرها بأنه كان يتلقى تهديدات من جهاز الاستخبارات الروسية "إف إس بي" ولكنها اعتقدت بأنه يعاني من الارتياب والخوف. وفي حادثة منفصلة حصلت فجر يوم الخميس، وقع انفجار في مخزن للذخائر في شرق أوكرانيا، الأمر الذي أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 20 ألف شحص من محيط المخزن، واعتبرت السلطات الأوكرانية أن الاعتداء ناجم عن عمل تخريبي واعتبر الرئيس الأوكراني بوروشينكو بأن اغتيال فورونينكوف وتفجير مخزن الأسلحة في نفس اليوم لم يحصل عن طريق الصدفة.



HAARETZ

اعتقال مراهق إسرائيلي بتهمة إطلاق مئات التهديدات ضد المراكز اليهودية حول العالم

اعتُقل مراهق يهودي يبلغ من العمر 19 عاماً ويحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية بتهمة إطلاق المئات من تهديدات التفجير ضد مؤسسات وأهداف يهودية حول العالم. ونفذت وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الإسرائيلية عملية الاعتقال يوم الخميس بعد تلقيها معلومات استخباراتية من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووكالات أجنبية أخرى. وصادرت وحدة الشرطة أجهزة كومبيوتر وأجهزة أخرى قال المحققون إنها ساعدت المشتبه به على تجنب الرصد. واعتقلت السلطات أيضاً والد المشتبه به وقد أمر القاضي بإبقائهما قيد الاعتقال لمدة 8 أيام أخرى. ويسكن المشتبه به في إسرائيل منذ عدة سنوات ولكن الجيش الإسرائيلي لم يجنّده في صفوفه بعد أن وجده غير مناسب للخدمة العسكرية. وتبقى دوافع المشتبه به غير معروفة حتى الآن ولكن الشرطة وجّهت له اتهامات بإطلاق تهديدات طاولت مراكز يهودية حول العالم على مدى سنتين أو ثلاث سنوات.

روسيا اليوم

روسيا تمنح امتيازات مغرية لشركات الطيران القطرية

دعت سلطات الطيران المدني الروسية شركات الطيران القطرية لتنظيم رحلات من الدوحة إلى مطارات سوتشي وكالينينغراد وفلاديفوستوك، وتطبيق بنود "اتفاقية الأجواء المفتوحة" على هذه الرحلات. واتفاقية الأجواء المفتوحة، نوع من الاتفاقيات تخلو تماماً من أي تدخل حكومي لعدد الرحلات الأسبوعية أو السعة أو الأسعار ونقاط الخدمة. وبتعبير آخر، تتيح للناقل الجوي تشغيل عدد غير محدد من الرحلات بين دولته ودولة أخرى. ومقابل استفادة شركات الطيران القطرية من مزايا اتفاقية "الأجواء المفتوحة"، يتوجب عليها التخلي عن التحليق عبر مسارات "سيبيريا". وقال بيان صادر عن هيئة الطيران المدني الروسية، يوم الخميس، إن الدعوة تشمل تنظيم رحلات ركاب وشحن، ابتداءً من صيف العام 2017 ولمدة ثلاثة مواسم إلى مطاري سوتشي وكالينينغراد، ولفترة غير محددة إلى مطار فلاديفوستوك. وأجرت هيئتا الطيران المدني، الروسية والقطرية، يومي 17 و18 من الشهر الجاري، مشاروات في موسكو بشأن توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بينهما، ولم يكشف البيان أية تفاصيل، إلا أنه أشار إلى أن الهيئتين اتفقتا على إجراء مزيد من المشاروات حول الاتفاقية في الدوحة قبل نهاية العام الجاري.