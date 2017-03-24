الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل من واشنطن: إذا نجح لبنان فشل داعش وإذا نجح داعش سقط لبنان والعالم أجمع

لبى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعوة رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) الوزير والسيناتور السابق سبينسر ابراهام للعشاء السنوي الذي أقامه في "فيرمونت أوتيل" في واشنطن، تخلله تكريم سيدتين من أصل لبناني هن الشيخة ريما بولس الصباح لأعمالها ومساهماتها الخيرية في قضايا المرأة والطفل واللاجئين، والسيدة كارين دبانة لأعمالها في مجال التربية وتقديماتها للأطفال أصحاب الحاجات الخاصة. وألقى باسيل كلمة قال فيها: "بعد عودة الحياة الدستورية الى طبيعتها في لبنان مع انتخاب فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون، يبقى أن نتفق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل. وبحفاظنا على الصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على تعايش المكونات الدينية المختلفة، خصوصاً أننا تعلمنا من ماضينا الأليم أن مصيرنا الحتمي هو العيش سوياً، بذلك نكون قد أفشلنا ما يحاول داعش فرضه على المنطقة.

وكالة أنباء الإمارات - وام

المجلس الوطني الاتحادي يدين هجوم لندن الإرهابي

أدان المجلس الوطني الاتحادي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء بينهم شرطي. وأكد المجلس الوطني الاتحادي فى بيان له وقوفه إلى جانب حكومة وشعب المملكة المتحدة الصديقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب ورفضه لجميع الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء أياً كان مرتكبوها. وتقدم بخالص تعازيه ومواساته للشعب البريطاني والحكومة البريطانية وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وشدد المجلس على ضرورة تضافر جهود جميع القوى الإقليمية والدولية من أجل محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي تروع المدنيين العزل وتقوم بأفعال تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وأكد المجلس الوطني الاتحادي رفض دولة الإمارات لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف أي جنس أو أي دين دون تمييز.

وكالة الأنباء القطرية

الخارجية القطرية تنوه بعدم حمل المسافرين للولايات المتحدة أية أجهزة ألكترونية داخل مقصورة الطائرة

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الأميركية منعت اصطحاب الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وأجهزة تشغيل الأقراص الرقمية DVD والألعاب الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة ويمكن شحنها مع الأمتعة وتستثنى من ذلك أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة الطبية اللازمة خلال الرحلة. ونوه المصدر بأن على جميع المواطنين القطريين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية الذين بحوزتهم تلك الأجهزة التأكد من شحنها ضمن أمتعتهم حتى لا يتعرضوا لأي تبعات تترتب على ذلك في المطارات.

وكالة الأناضول

الأسبوع المقبل.. اجتماع تركي روسي في موسكو حول مكافحة الإرهاب

تستضيف موسكو اجتماعاً حول مكافحة الإرهاب في 29 آذار الحالي بمشاركة مسؤولين أتراك وروس. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، الخميس، إن مكافحة الإرهاب باتت تمثل ملفاً هاماً على أجندة العلاقات بين تركيا وروسيا. وأشارت زاخاروفا إلى أن الاجتماع سيعقد برعاية وزارتي خارجية البلدين، وسيتناول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكرت أنه من المنتظر ترؤس نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، وفد بلاده خلال الاجتماع. ولفتت زاخاروفا إلى أن الاجتماع السابق انعقد في العاصمة التركية أنقرة، في تشرين الثاني الماضي.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

موغيريني: استئناف الحوار السوري السوري في جنيف خطوة مهمة على طريق حل الأزمة في سورية

أشادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني باستئناف الحوار السوري السوري في جنيف واصفة هذا الحدث بـ "الخطوة المهمة" على طريق حل الأزمة في سورية. وذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء أن موغيريني أشارت في بيان نشر في بروكسل إلى "دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية إلى إنجاح المحادثات السورية" داعية إلى "التطبيق الكامل" لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في أستانا.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثامنة والعشرين

انطلقت في منطقة البحر الميت أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثامنة والعشرين، باجتماع تحضيري لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتسلم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي رئاسة الاجتماع من مستشار وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية محمدي احمد الني. واكد الشمالي، في كلمة له خلال الاجتماع، أن إمكانات وموقع وموارد أمتنا العربية البشرية والطبيعية تدفعنا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية الاستثمارات العربية التي لا تتجاوز 20 بالمئة.

وكالة أنباء رويترز

أردوغان: تركيا ستراجع علاقتها بالاتحاد الأوروبي بعد استفتاء أبريل

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا سوف تستمر في علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستراجع كل العلاقات السياسية والإدارية بما يشمل اتفاقا لكبح الهجرة بعد استفتاء يجرى في أبريل نيسان.

وكالة أنباء شينخوا

مقابلة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يقول إن الصين قدمت إسهاما ضخما فى التنمية البشرية

قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هيلين كلارك الثلاثاء عندما نشرت الوكالة تقريرها الخاص بالتنمية البشرية لعام 2016 فى استوكهولم إن الصين قدمت إسهاماً ضخماً فى التنمية البشرية. وقالت هيلين كلارك لوكالة أنباء "شينخوا" فى مقابلة حصرية " إن الخروج من دائرة الفقر المدقع فى الصين هو أسرع تحرك عرفه التاريخ. إن له ابعادا تاريخية ".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيرولت: المشروع الأوروبي أصبح محل تساؤل وخروج بريطانيا كسر المحظورات

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن المشروع الأوروبي أصبح محل تسائل مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كسر المحظورات. ولفت وزير الخارجية إلى أنه من أجل التغلب على داعش في الموصل يجب التحضير لمرحلة ما بعد الموصل وماذا سيحدث في الموصل.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

المتحدث باسم الخارجية يندد بالهجوم الإرهابي في لندن

ندد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، بالهجوم الإرهابي العنيف الذي استهدف البرلمان البريطاني معرباً عن مواساته لأسرى ضحايا ومصابي هذا الحادث. وجدد قاسمي علي دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى تشكيل تحالف للتعاون الدولي الصادق والشامل لمكافحة الإرهاب.