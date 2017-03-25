TL

على الصعيد السياسي اللبناني مجلس الوزراء ينجز مشروع قانون الموازنة العامة وسط اهتمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجلسة تُخصص لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وعلى الصعيد السياسي محادثات لوفد أوروبي في بيروت تناولت الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

المنار

في لبنانَ احتلت الموازنةُ صدارةَ المشهدِ مع عودةِ الحكومةِ إلى الالتئامِ على اسمِها، ونقاشاتٍ مع بعضِ التحفظاتِ كما تشي أخبارُ المجتمعينَ في السراي.

nbn

مستجدات فرضت تعديلات على الموازنة المالية في مراجعة نهائية يجريها مجلس الوزراء قبل تحديد جلسة إقرارها في القصر الجمهوري لتحّط بعدها في ساحة النجمة. التعديلات تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والإيرادات لضمان مسار الموازنة في المجلس النيابي وتأمينِ نهاية سعيدة لها قبل أن ينتهي العقد العادي الأول للمجلس آخر أيار.

mtv

الموضوع الأول، الموازنة التي لن تقر نهائياً بل توضع عليها اللمسات الأخيرة تمهيداً لإقرارها في جلسة للحكومة تنعقد في بعبدا ويترأسها رئيس الجمهورية، الموضوع الثاني، بند التجهيزات الأمنية في المطار وهو موضوع أمني حيويٌ وحساس، أما الموضوع الثالث فيتعلق بالمكاتب المستأجرة من الدولة والتي تتكلف عليها الميزانية مبالغ طائلة ويندرج معظمها في خانة الهدر وفي خانة العقود التي تنبعث منها رائحة الصفقات.

NTV

انتهت ثورةُ الخامسِ والعِشرينَ مِن يناير عندَ بواباتِ سِجن .. حكايةُ بلدٍ وناسٍ غلابة وشعبٍ أراد أن يُسقطَ النظام .. سقطَ النظامُ في يدِ السلطة .. ودارت الأيام ومرّت الأيام ما بينَ بعاد وخِصام .. ليَخرُجَ حُسني مبارك من سجنِه المحمولِ على مستشفىُ لتنتهيَ صفَحاتٌ مِن عُمرِ الثورة وتُختَمَ بالشمعِ الأحمر. عاد المِصريونَ إلى غُلبِهم .. يَبحثونَ عن وطنٍ برغيفِ خُبز وعادَ حُسني مباركاً معتزّا ً ببراءتِه من قتلِ المتظاهرين مُنهياً حُكمَ ثلاثِ سنواتٍ فقط بقضيةٍ عُرِفت باسمِ القصورِ الرئاسية.

المستقبل

عود على بدء الانهماك المحلي بالموازنة وبقانون الانتخاب وبسلسلة الرتب والرواتب. الملفات الثلاث توزعت بين جلسة مجلس الوزراء التي تجري قراءة أخيرة للموازنة والاتصالات واللقاءات البعيدة عن الأضواء في شأن قانون الانتخابات فيما سلسلة الرتب والرواتب ترددت أصداؤها في تأكيد وزير الاقتصاد بأن المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وأن كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالأسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش.

OTV

هل بات قانون الانتخاب الذي يصحح التمثيل أقرب إلى التحقيق أكثر من أي وقت مضى؟ غالبية العاملين على خط المشاورات يردُّون بالإيجاب على هذا السؤال، مقدِّمين في الوقت نفسه إجابات متضاربة حول الصيغ التي ينطلق منها البحث، الذي يُتوقع أن يتكثف بشكل كبير مع عودة الوزير جبران باسيل من واشنطن.

LBC

تجلّت عودة الحيوية إلى الداخل بانعقاد جلسة مجلس الوزراء وبإعادة قراءة أرقام الموازنة التي يدور نقاش حولها بالنسبة إلى الزيادات الطارئة في بعض أبواب النفقات، وتأتي هذه الحيوية الرقمية في ظل غياب أو تغييب النقاش حول القانون العتيد للانتخابات النيابية الذي يبدو أن دونه تجازبات ما يجعل إنجازه في القريب العاجل مستبعداً.

الميادين

أكّد الجيش السوري استعادته السيطرة على جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها المسلحون في منطقة المعامل شمال جوبر، وأن وحداته تتابع مطاردة المسلحين الفارين في عمق جوبر.

الجزيرة

أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المنعقدة بجنيف أربعة قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية. فقد أدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، وطالب القرار الذي صدر بموافقة 30 دولة، مع رفض دولتين وامتناع 15 دولة عن التصويت- بمساءلة إسرائيل.

العربية

أفادت مصادر "العربية" أن قوات أميركية وفرنسية تسيطر على أجزاء واسعة من سد الفرات. وقالت متحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة اليوم الجمعة إن هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة وصلت إلى مدخل سد الطبقة حيث تشتبك مع مقاتلي التنظيم.