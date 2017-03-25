النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن اتفاق ضمني مسبق على تأجيل الانتخابات لسنة وليس لبضعة أشهر فقط أي حتى نهاية الصيف، وستتوافر الأسباب خصوصاً متى تأخر الاتفاق على قانون جديد يتيح الذهاب إلى انتخابات خلال الأشهر الستة. وتناولت الحراك في الشارع قائلة إن درس الاسبوع الماضي يكمن في عدم الاستهانة بالغضب الشعبي إن في ما خص الموازنة والضرائب أو ما يتصل بقانون الانتخاب.

الجمهورية/ أسعد بشارة

أشار إلى خوض آخر محاولات إسقاط النسبية على جبهات عدة لكن ليست كلها على جانب من التضامن القادر على وقف اندفاعة حزب الله لفرض هذه الصيغة الانتخابية. ورأى أن التمديد للمجلس النيابي سيبدأ بستة أشهر وسيكون مرشحاً للتكرار إلا إذا رضخ الجميع ووافقوا على القانون النسبي.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أن تبدّل المشهد الإقليمي يؤخر قانون الانتخاب وأشار إلى أن "بوانتاجات" القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أظهرت أن اعتماد قانون انتخابي مختلط يمكّن المسيحيين من انتخاب 53 نائباً. ولفت إلى أن العراك السياسي قد يتجدد ويتسع حول قانون الانتخاب العتيد في الأيام والأسابيع المقبلة ما قد يفرض أن يتجاوز التمديد التقني المنتظر لولاية المجلس النيابي الستة أشهر إلى السنة.

الديار/ ابتسام شديد

قالت إن الردود على الافتراءات التي تستهدف الرئاسة لن تتأخر، ورئيس الجمهورية المعروف بصلابته وقدرته على التحمل ينتظر التوقيت المناسب للرد المناسب الذي يضع حداً للشائعات التي تُطلق على العهد. وقد يكون هذا التوقيت مرتبطاً بالقانون الانتخابي الذي سيهديه رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين ليكون باكورة التغيير والإصلاح بعد فتح ملفات الفساد والهدر.