روسيا اليوم

"داعش" يتبنى الهجوم على الحرس الوطني الروسي في الشيشان

تبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على وحدة عسكرية لقوات الحرس الوطني الروسي في الشيشان. وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن المسلحين الذين هاجموا وحدة الحرس الوطني خططوا لسرقة أسلحة والقيام بعمليات إرهابية. وكتب قاديروف في انستغرام: "في وقت متأخر من الليل حاولوا التسلل إلى إحدى وحدات قوات الحرس الوطني الفدرالي الواقعة بالقرب من منطقة ناورسك في الشيشان للاستيلاء على أسلحة.. والآن لا توجد أي شكوك بأن المسلحين كانوا يخططون للقيام بعمليات كبيرة باستخدام هذه الأسلحة". وأكد قاديروف أن هويات جميع المسلحين الذين تمت تصفيتهم تم التعرف عليها، اثنان منهم من مقاطعة روستوف وآخر من فولغوغراد و3 من الشيشان. وكان قد قتل 6 رجال أمن روس و6 من الإرهابيين المهاجمين في اشتباكات خلال محاولة مجموعة من المسلحين التسلل إلى منطقة عسكرية في شمال غرب العاصمة الشيشانية غروزني.

روسيا اليوم

وزارتا الدفاع الروسية والألمانية تبحثان الوضع في شرق أوروبا والشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الروسية، سيرغي كوشيليف، بحث مع نظيره الألماني غيز فون غاير الوضع في شرق أوروبا والشرق الأوسط. كما جاء في بيان صادر عن الوزارة أن الطرفين بحثا كذلك العلاقات بين روسيا والناتو، إلى جانب تبادلهما الآراء حول "حالة التعاون بين الوزارتين وآفاق استئنافه". وأكد البيان أن الجانب الروسي لفت اهتمام نظيره الألماني إلى قلق موسكو إزاء تعزيز التواجد العسكري للناتو قرب الحدود الروسية، وكذلك نشر وسائل الدفاع الصاروخي في رومانيا وبولندا. وبحسب البيان، فقد أكد الطرفان على ضرورة مواصلة الحوار من أجل تخفيف التوتر واستقرار الوضع في شرق أوروبا. وأكد كوشيليف توجيه الدعوة إلى الجانب الألماني للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، الذي سيناقش مسائل مكافحة الإرهاب والوضع في المناطق التي تشهد أزمات.