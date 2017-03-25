الوكالة الوطنية للإعلام

عون يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في القمة العربية وإشادة فلسطينية بمواقف رئيس الجمهورية والحرص على استمرار التعاون

غلب الطابع الديبلوماسي على معظم لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث تلقى رسالة من الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، نقلتها إليه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي رافقها في الزيارة نائبها المنسق المقيم والإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وذلك تحضيراً للقاء الذي سيجمع الرئيس عون بالأمين العام غوتيريس على هامش القمة العربية المقرر عقدها في البحر الميت في الأردن الأسبوع المقبل.

وكالة الأنباء المركزية

ملامح انفتاح سعودي لدعم لبـنان في اجتمـاع وزراء الخارجيـة

يحاول لبنان عبر قنواته الديبلوماسية ترميم العلاقة التي اهتزت مع القيادة السعودية لاقناعها بتأييد دعم الورقة اللبنانية إلى القمة العربية، بعدما كان مصدر ديبلوماسي أبلغ لبنان ابان تحفظ السعودية على بند التضامن معه خلال الدورة ١٤٧ للجامعة العربية إن السعودية ستبدل موقفها في القمة العربية. وفي حين يستعد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للمشاركة الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأردن تمهيداً لاجتماع القمة، ينعقد الاجتماع التحضيري على مستوى المندوبين الذي سيمثل لبنان فيه المندوب الدائم لدى الجامعة انطوان عزام الذي وصل إلى الأردن.

وكالة أنباء الإمارات - وام

تمرين " زايد 2 " بين قواتنا المسلحة و نظيرتها المصرية يواصل فعالياته

واصل التمرين العسكري المشترك " زايد 2 " بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة المصرية الشقيقة فعالياته على أرض الدولة والذي تشارك فيه جميع وحدات القوات المسلحة في البلدين. تضمن التمرين سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة وذلك في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة المصرية في سبيل توحيد العمليات المشتركة وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يواكب العصر.

وكالة الأنباء القطرية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع مسؤول بلجيكي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد ديرك أشتين أمين عام وزارة الخارجية بمملكة بلجيكا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى بلجيكا. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

مهرجان يؤكد اللحمة بين الشعبين الأردني والسعودي

نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع المملكة العربية السعودية، مهرجانا في مركز الحسين الثقافي، للتأكيد على عمق العلاقات ما بين الأردن والسعودية. وأكد المتحدثون في المهرجان الذي رعاه رئيس مجلس النواب الأسبق المهندس عبدالهادي المجالي، على متانة العلاقة بين الأردن والسعودية قيادة وشعبا، مؤكدين وقوفهم الى جانب الشقيقة السعودية في مواجهتها لقوى التطرف والارهاب، ودعم مساعيها لنصرة القضايا العربية والاسلامية

وكالة فرنس برس

بوتين يستقبل مارين لوبن والكرملين يؤكد أنه لقاء اعتيادي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المرشحة للرئاسة مارين لوبن. وأكد الرئيس الروسي إن "روسيا لن تتدخل في الانتخابات" بحسب تصريحات أوردتها وكالات الانباء الروسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دي ميستورا لا يتوقع تقدماً خارقاً في مفاوضات جنيف كما يستبعد فشلها

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيافان دي ميستورا، أنه لا يتوقع حدوث تقدمات خارقة خلال المحادثات، كما أنه يستبعد فشلها، مشيراً إلى أنه من المهم مواصلة العمل على أساس ما تم التوصل إليه خلال جولة المفاوضات الرابعة في جنيف. وقال دي ميستورا للصحفيين: "سأكون حذراً في توقعاتي، لا أتوقع اختراقاً، لكن ما أتوقعه أن نبني على ما توصلنا إليه في الجولة الرابعة".