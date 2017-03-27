الجمهورية 20/3/2017

تحول في مجال التنقل على الطرقات

كشفت شركة "فولكسفاغن" مفهوماً جديداً في مجال السيارات ذاتية القيادة، وذلك مع إطلاق سيارة أطلقت عليها اسم "Sedric". تأتي بنظام كهربائي كامل مكون من 5 مستويات من التحكم الذاتي، ما يعني أنها قادرة على التحكم بكل العمليات، ونقل الركاب بمجرد الضغط على زرّ معيّن. وقالت الشركة ان استخدام هذا المفهوم من السيارات بشكل مكثف في المستقبل، سيقلّل من الإزدحام واستهلاك الطاقة ويزيد من السلامة على الطرق. ويتركز مفهوم سيارة "فولكسفاغن" الجديدة في توفير التنقل المريح والسهل للركاب، وستشكل تحولاً كبيراً في مجال التنقل على الطرقات.

22/3/2017

تعليم الاطفال المكفوفين البرمجة

تخطط شركة " مايكرو سوفت" لتعليم البرمجة للاطفال المكفوفين، وذلك من خلال تطويرها مشروع "project toruimo". هذا المشروع هو عبارة عن نظام يحتوي على لغة برمجة وألعاب ملونة كبيرة يطلق عليها اسم "pods"، والتي يستطيع المستخدم استعمالها في صنع الأصوات والقصائد والقصص والأغاني اللازمة لتعليم مفاهيم البرمجة للمكفوفين. وقالت الشركة أن الهدف الاساسي من هذه الفكرة هو مساعد الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 اعوام و 11 عاماً على تطوير الفكر الحسابي. ويأتي ذلك من اهمية علوم الكمبيوتر المتزايدة في الحياة المهنية، وأيضاً لحرص الشركة الاميركية على أن لا يختلف احد عن مجارة الحياة بسبب معوقات جسدية وعقلية.

الحياة 20/3/2017

التواصل باللمس ينمّي أدمغة حديثي الولادة

خلصت دراسة أميركية إلى أن التواصل باللمس بين حديثي الولادة والوالدين أو القائمين على رغباتهم قد يساعد في تشكيل استجابة أدمغتهم للمس وهو حالة ضرورية للتواصل الإجتماعية والعاطفي. وربطت أبحاث كثيرة سابقة بين التواصل باللمس وفوائد لها غلاقة بالنمو لحديثين الولادة ومن بينها تحسن النمو والنوم والتطور الحركي. كما ربطت أبحاث بين عملية الرضاعة الطبيعية وغيرها من إشكال الدعم باللمس. وفي إطار الدراسة الجديدة اختبر الباحثون استجابة 125 طفلاً مكتمل النمو للمس الرقيق.

21/3/2017

النروجيين أكثر الشعوب سعادة

أتى يوم السعادة العالمي هذا العام بنكهة مختلفة للنروجيين الذين يعتبرون أسعد شعب في العالم لعام 2017. وحلت الدنمارك في المرتبة الثانية هذا العام، كما أفاد تقرير السعادة الاخير الذي أطلقته شبكة "Sustainable Development Solutions” تابعة لأمم المتحدة. أما أتعس شعوب العالم فهي شعوب جمهورية أفريقيا الوسطى، بوروندي، ثم تنزانيا وسورية ورواندا. ومن العوامل التي استخدمت في المقارنة بين الدول الناتج المحلي الإجمالي والكرم ومعدل طول الاعتماد عليهم وحرية اتخاذ القرارات في الحياة. وركز تقرير هذا العام على السعادة في مكان العمل، وتحديداً عوامل مثل معدل الرواتب وقدرة الموظف على ايجاد التوازن بين العمل وجوانب اخرى في الحياة.

صدى البلد 21/3/2017

علماء يكتشفون كيف تشكلت الأرض والقمر

خلص علماء الى أن كوكب الأرض الحالي تشكل من اصطدامه مع كوكب آخر بحجم المريخ يستحق "تيا". وقد نجم عن هذا التصادم نشوء القمر، الذي ظل يدور حول الأرض بفعل جازبيتها. واظهرت تحليلات صخور القمر، التي جليها رواد الفضاء في رحلات ابولو بين عامي 1969 و 1972. ان التركيب الكيميائي لما يضم عناصر موجودة في "تيا" والأرض معاً، بنسية 50% لكل منهما. ويعتقد العلماء ان حادث تصادم "تيا" قد وقع بعد 100 مليون سنة تقريباً من تشكل الأرض، وذلك بزاوية 45 درجة.

الشرق الأوسط 22/3/2017

سم عنكبوت أسترالي قاتل يوقف أضرار السكتة الدماغية

وجد علماء من جامعتي كوينزلاند وموناش أن سماً يفرزه العنكبوت القاتل في استراليا يمكن أن يوظف لصنع أدوية فعالة لعلاج اضرار الدماغ الناجمة عن الإصابة بالسكة الدماغية. واصطاد الباحثون ثلاثة من هذه الغائب لإجراء الدراسات، التي يمكن لعضتها ان تقود الى هولاك الانسان خلال 12 دقيقة. واستخلصوا السموم منها ورصدوا داخلها بروتيناً يسمى " انثى 12 ايه" مشبهاً لاثنين من المركبات الكيمائية التي يعرف عنها حمايتها لخلايا الدماغ. وقال المشرف غلين تنغ أن هذا البروتين يوفر حماية لمنطقة لب الدماغ التي تكون الأكثر تضرراً من نقص الأكسجين، والتي تعتبر من المناطق التي لا يمكن استعادة حيويتها بسبب الموت السريع للخلايا نتيجة السكة الدماغية.