الوكالة الوطنية للإعلام

سليمان: النسبية تعيد انتاج السلطة وتعطي الامل بقيام طبقة سياسية جديدة

اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان ان "ما يشهده العالم اليوم من حروب بالواسطة هو صراع بين القوتين الاكبر في العالم، ما ادى الى تهافت كبير على التسلح تمظهر في الصراع في اماكن كثيرة، منها اوكرانيا وسوريا والخليج العربي وغيرها". ورأى سليمان في حوار تلفزيوني عبر شاشتي "تيلي لوميار" و "نور سات" ضمن برنامج "رسالة وطن" مع كلوفيس الشويفاتي ان "هناك خطرا دائما من اسرائيل على لبنان، ولكن العقبات التي تمنعها من القيام بمغامرة عسكرية هي انها لن تكون مغامرة سهلة، اضافة الى قرارات دولية تضبط الوضع وتتجلى بوجود 12 الف جندي تابعين للامم المتحدة في الجنوب ينتمون الى دول عدة.

وكالة الأنباء المركزية

مشاورات مجلس الامن حول الـ1701 بين كاغ وعون قبل اجتماعـــه بغوتيريس

قانون الانتخاب: المستقبل لن يوافق على النسبية بمعزل عن القوات والتيار والاشتراكي

في خضم الانهماك بالملفات الداخلية الشائكة من قانون الانتخاب الجاري البحث عنه في اقبية مصالح القوى السياسية الى مشروع الموازنة الخاضع لصولات وجولات وقراءات داخل مجلس الوزراء من دون ان يحسم مصير سلسلة الرتب والرواتب، وفي ما يعّد لبنان العدة لموقفه الرسمي الاول من نوعه من منبر القمة العربية في الاردن المعوّل عليه لاعادة ترميم العلاقات مع دول الخليج، برزت الى واجهة المتابعات زيارة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ يرافقها نائب المنسق الخاص فيليب لازاريني الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس عون وأمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس أثناء القمة.

وكالة الأنباء القطرية

مؤتمر دولي بالدوحة يبحث واقع العمل الإنساني بين الشرق والغرب

بدأت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر العمل الإنساني بين الشرق والغرب الذي تنظمه مؤسسة عيد الخيرية على مدى يومين بمشاركة منظمات إنسانية محلية وإقليمية ودولية.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل.. حمود: تلقينا طلباً من شركة طيران ألمانية للوصول من ثلاثة مطارات المانية إلى المطارات السورية

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية تحسين حالة الطرقات العامة داخل المدن والقرى والبلدات والتي تربط بينها وضرورة إعادة تأهيل شركات النقل الداخلي ومحطات النقل “الكراجات” وتأمين حافلات سواء عامة أو خاصة لنقل الطلاب من وإلى جامعاتهم.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

المومني: الملك يزور الولايات المتحدة بعد القمة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيزور الولايات المتحدة الأميركية بعد القمة العربية بأيام. وقال الدكتور المومني خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أوجز فيه فعاليات اليوم الثالث للقمة، إن جلالة الملك سيناقش مع الإدارة الأميركية أهم التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها مركزية القضية الفلسطينية والقدس.

وكالة أنباء رويترز

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يدرس بجدية قضية نقل السفارة إلى القدس

أحيا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحديث مجددا بشأن احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس من تل أبيب وقال إن الرئيس دونالد ترامب يدرس الأمر بجدية. وتحدث فريق ترامب مرارا إبان حملة انتخابات الرئاسة في 2016 عن نقل السفارة إلى القدس. لكن بحث المسألة المثيرة للخلافات تأجل فيما يبدو منذ أن تولى ترامب السلطة.

وكالة فرنس برس

البنتاغون يحظى بحرية اكبر للتحرك في عهد ترامب

تتمتع وزارة الدفاع الأميركية في ظل الرئيس دونالد ترامب بحرية اكبر في إدارة حروبها بالطريقة التي تراها مناسبة دون الحاجة للحصول دائما على موافقة البيت الأبيض في المسائل المهمة.

وفيما يقدر كثيرون في الجيش هذه الإدارة الذاتية المتزايدة، يحذر معارضوها من أنها تزيد من نسبة الضحايا المدنيين وتعرض حياة الجنود الأميركيين إلى الخطر وتؤدي إلى انعدام الرقابة على النزاعات التي تنخرط فيها الولايات المتحدة.