الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء وعون أكد أهمية جعل لبنان مركزاً رسمياً لحوار الحضارات والأديان

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مجلس الوزراء على "إقراره الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى "الدعم المطلق الذي منحه البابا فرنسيس للبنان خلال الزيارة التي قام بها للفاتيكان"، مشدداً على "أهمية جعل لبنان مركزاً رسمياً لحوار الحضارات والأديان"، مؤكداً أن "الكلمة التي سيلقيها في القمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت "ستكون رسالة سلام باسم لبنان واللبنانيين".

وكالة أنباء الإمارات - وام

السعودية تؤكد التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر

أكدت السعودية التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر.. مشيرة إلى أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها. وشددت على أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

وكالة الأنباء القطرية

ديوان المحاسبة يستضيف الاجتماع الـ55 للمجلس التنفيذي لمنظمة "أرابوساي"

استضاف ديوان المحاسبة اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أرابوساي" في دورته الـ55، وذلك بمشاركة أكثر من 51 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإفريقية (الأفروساي) .

وكالة الأناضول

يلدريم يحذر أوروبا من التدخل بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الدول الأوروبية من التدخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع تنظيمه في تركيا بتاريخ 16 نيسان المقبل. جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، أمام حشد من المواطنين في ولاية "قرمان" وسط البلاد، شدد خلالها أن الاستفتاء يعد مسألة داخلية تركية.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الخارجية الروسية: غاتيلوف أكد خلال لقاءاته في جنيف ضرورة المناقشة البناءة لجدول أعمال الحوار السوري بما في ذلك موضوع مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف "تبادل خلال لقاءاته مع الوفود المشاركة في الحوار السوري السوري في جنيف ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية الآراء حول سير المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

بوتين يشيد بعلاقات روسيا مع إيران

قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني في موسكو الثلاثاء، إن إيران جار طيب وشريك مستقر وآمن لروسيا. وأكد الرئيس الروسي أن البلدين يطوران التعاون الفعال في مختلف المجالات. وقال بوتين "نحن نعمل، وبشكل فعال للغاية، في مختلف المجالات في المجال الدولي وتسوية قضايا كبرى وحادة جداً، والعمل في المجال الاقتصادي. وفي السنوات الأخيرة، نحقق نتائج كبيرة على كافة الأصعدة". وأشار بوتين الى أن روسيا وإيران تتعاونان على مدى قرون، مضيفا أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية قبل 500 عام. من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن التعاون بين طهران وموسكو ليس موجهاً ضد دول ثالثة، بل يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد روحاني أن للبلدين خبرة جيدة في مكافحة الإرهاب الدولي. وأضاف أن العلاقات بين إيران وروسيا دخلت مرحلة نوعية جديدة، معرباً عن أمله في أن زيارته الحالية إلى موسكو ستسمح بتحديد خطوات جديدة لتعزيز العلاقات الإيرانية الروسية.

وكالة أنباء رويترز

جنرال أميركي: أميركا ربما لها دور في مقتل مدنيين بالموصل

أقر قائد القوات الأميركية بالعراق الثلاثاء باحتمال وجود دور للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في انفجارات بالموصل أودت بحياة مدنيين في الشهر الحالي وقال إن التحقيقات جارية وإن تنظيم الدولة الإسلامية قد يكون مسؤولاً أيضاً. وقال اللفتنانت جنرال ستيف تاونسند في إفادة صحفية بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من العراق "تقييمي الأولي هو أنه ربما كان لنا دور في هذه الخسائر البشرية.

وكالة فرنس برس

ألمانيا تفتح تحقيقاً في عمليات تجسس تركية محتملة على أراضيها

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الثلاثاء أنها فتحت تحقيقاً في المزاعم بأن عملاء أتراك يتجسسون على أنصار الداعية فتح الله غولن في الأراضي الألمانية. ويتزامن ذلك مع اتهام مسؤول ألماني تركيا بممارسة تجسس "غير مقبول" في ألمانيا على مؤيدي غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز 2016، ما يفتح جبهة جديدة في الأزمة بين البلدين.

وكالة أنباء شينخوا

الصين ونيبال تعززان التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق. وقال شي إن العلاقات الودية بين الصين ونيبال تصب في المصلحة الأساسية للبلدين والشعبين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إسرائيل تجهز لمغامرة عسكرية جديدة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، إن إسرائيل تريد أن تستفز الجانب الفلسطيني لافتعال حرب جديدة، ومن الواضح أن كل تلك الاستفزازات، وعلى رأسها عملية اغتيال القيادي مازن فقهاء، تهدف لتأزيم المنطقة. وتابع البرغوثي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن عمليات التصعيد الإسرائيلي ممنهجة ومدروسة ومحسوب توقيتها لتفجير الأوضاع في المنطقة في الوقت الذي يريدون، وغالباً ما يأتي التصعيد على خلفية أزمات داخلية، أو أزمة سياسية نتيجة خرقها للقانون الدولي، ولذا تلجأ لأسلوب الاستفزاز والقتل والتدمير.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان على مواصلة التعاون الثنائي والإقليمي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عصر الثلاثاء على مواصلة التعاون بين البلدين من خلال إعطاء الأولوية بتعزيزه الشامل في شتى المجالات الثنائية والإقليمية. وقال الرئيس بوتين في موتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في موسكو بشأن التعاون الإقليمي بين البلدين أن تعاون طهران وموسكو في المجال الإقليمي وفر إمكانية وقف الأعمال العدائية في سوريا. وأضاف أن تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في مكافحة الإرهاب الدولي أمر مهم للغاية وأن روسيا وإيران تنسقان إجراءاتهما للقضاء على داعش وجماعة جبهة النصرة.