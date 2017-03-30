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القمة العربية سجلت كلمات لرؤساء الوفود برز فيها توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بموقف وجداني يدعو الى التضامن وإلى العمل العربي المشترك ويبدي الاستعداد للانخراط في مهمة مد الجسور والتحاور بما يملكه لبنان من صداقات.

المنار

مقعد سوريا بقي خالياً في القمة الثامنة والعشرين، لكن دمشق حجزت مقعدها على قمم العرب لا في قمة جامعتهم، حاصدة بصمودها مقعداً في التاريخ المشرف الذي سيكتب أيضاً عمن يتواطأ ويبيع المنطقة ويدمرها بمطرقة الإرهاب والتكفير.

nbn

توحيد الجهود عنوان قاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وضع خارطة طريق تقوم على عاملين عسكري وسياسي للقضاء على المجموعات الإرهابية، لكن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ذهب إلى حد التحذير مما هو آت في حال لم تقف حرب الأخوة، مطالباً بحتمية الجلوس إلى طاولة الحوار واتخاذ الجامعة العربية مبادرة توقف حمامات الدم.

mtv

ما كان يعني اللبنانيين في القمة هو كلمة الرئيس ميشال عون الذي كان مطالباً بأن يعيد وصل ما انقطع مع العرب من دون التسبب بارتدادات سلبية على الوضع الهش في لبنان، من أجل هذه الغاية تمت مجانبة المواضيع الإشكالية اللبنانية منها واللبنانية الخليجية، ولتبيان الأسباب التي استند إليها معد الخطاب الرئاسي، يكفي الاطلاع على رسالة الرؤساء الخمسة إلى القمة الذين قالوا فيها ما لم يقله رئيس الجمهورية وما أظهروه من ردات فعل بغض النظر عن صوابية المضمون.

NTV

أما الرئيس ميشال عون فإن خطابه أمام القمة العربية يمنحه وسام الرفعْة الوطنية من رتبة رئيس بضمير حي على بحر عربي ميت، إذ أدلى بمواقف جاءت كسؤال صارخ لكل من شارك في دعم الحروب ومولها وغطاها وسعّرها، وسأل مراراً من ربح الحرب؟ من خسر الحرب؟ الجميع خاسرون الجميع قتلى ومن أجل من؟ هل حررتم القدس وأعدتم اللاجئين؟ وفي أي من الصفحات سنسجل الانتصارات؟ ومن موقع المبادر طرح عون وقف الحروب بين الإخوة بجميع أشكالها العسكرية والمادية والإعلامية والدبلوماسية، وبذلك يكون قد أعطى كل دولة حصتها من دور في دعم الحروب وتغذيتها، ودعا إلى الجلوس على طاولة حوار وإلا ذهبنا جميعاً عمولة حل لم يعد بعيداً وسيفرض علينا.

المستقبل

حدث انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن؛ تميز بالحضور اللبناني وبكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون التي لاقت أصداء إيجابية لدى القادة العرب ليؤكد على تعافي لبنان بعد أن بدأت مؤسساته بالعودة إلى مسارها الطبيعي، لافتاً إلى أن شرارة النار المشتعلة حوله؛ لم تصله ولكنه يتلقى النتائج؛ وينوء تحت حملها، مؤكداً على التمسك بعودة النازحين الآمنة الى ديارهم؛ مشدداً على أن لبنان بلد هجرة لا بلد استيطان مركزاً على أهمية الحوار.

OTV

بعد غياب قسري للرئيس اللبناني في سنوات الفراغ عن القمم العربية، جاءت الإطلالة الرئاسية الأولى للعهد من المنبر العربي لتثبت عودة لبنان إلى موقعه وتكرس دوره في قلب العرب، وتماماً كما كانت مبادرة الرئيس محلياً لناحية لم الشمل اللبناني، هكذا كانت مبادرته على المستوى العربي، دافعة في اتجاه استعادة زمام المبادرة والالتقاء العربي على قاعدة الحقوق والحلول السياسية.

LBC

هادئة كانت القمة العربية بنسختها الأردنية، هذه القمة التي انعقدت وسط المرحلة الضبابية التي تلف العالم ومعه الشرق الأوسط في انتظار اتضاح مواقف الإدارة الأميركية الجديدة وقراراتها.

هذه الضبابية فعلت فعلها على مستوى كلمات القمة التي جاءت متوازنة ومطابقة لمعلومات تحدثت عن دور أميركي ساهم في تهدئة الأجواء وعدم رفع سقف الخطابات حفاظاً على استقرار ما بات سيعرف بالمرحلة الانتقالية، مع التشديد على الإضاءة على الدور الإيراني السلبي في المنطقة عبر الدعوة إلى عدم التدخل في الشؤون العربية.

الميادين

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أنّ "خطورة المرحلة تحتّم علينا أن نقرر اليوم وقف الحروب بين الإخوة، بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والديبلوماسية، والجلوس إلى طاولة الحوار، لتحديد المصالح الحيوية المشروعة لكل فريق، واحترامها، وإلا ذهبنا جميعاً عمولة حل لم يعد بعيداً، سيفرض علينا".

الجزيرة

حثّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مجلس الأمن الدولي على ممارسة ضغوط على الأطراف اليمنية كي تتعاطى إيجابياً مع إطار التسوية الذي اقترحه لحل الأزمة.

العربية

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون زيارة رسمية إلى تركيا فيما تشكل الزيارة الأولى لأكبر مسؤول أميركي إلى أنقرة منذ تولي دونالد ترامب إدارة البيت الأبيض.