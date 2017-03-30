النهار/ إميل خوري

رأى أن الوقت لم يعد يعمل لمصلحة العهد وأن كل ساعة تمر بلا عمل تضيف إلى المشكلات المتراكمة مشكلات جديدة، مطالباً الرئيس العماد ميشال عون بضرورة حسم الخلاف حول قوانين الانتخابات في مجلس الوزراء.

النهار/ رضوان عقيل

تناول الضجة الكبيرة في الأوساط المحلية التي أحدثتها الرسالة التي وجهها الرؤساء الخمسة السابقون إلى القادة العرب، مشيراً إلى الانتقادات التي طالت خطوة الرؤساء الموقعين عليها. ورأى أنه لم تكن الغرابة في الرسالة أنها حملت تواقيع الرؤساء الجميل وسليمان والسنيورة، بل إن مشاركة ميقاتي وسلام كانت أشبه "بالسقطة" متسائلاً ما هو القاسم المشترك الذي يجمع الرؤساء الخمسة؟

الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أنه بعد سنتين وأربعة أشهر على التمديد الثاني للمجلس النيابي، تستعيد الكتل النيابية اللعبة نفسها أي عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب وحشر الاستحقاق بين أحد خيارين إما تمديد الولاية أو النزاع، متسائلاً عما إذا سيستعين الرئيس العماد ميشال عون بالمادة 59؟

البناء/ روزانا رمال

أشادت بخطاب الرئيس العماد ميشال عون الذي ألقاه في القمة العربية التي انعقدت في الأردن، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ألزم بالأمس الضمائر في قمة البحر الميت بالاستماع، وعلى غير عادة وللمرة الأولى، إلى موقف لبنان الأكثر خبرة ودراية منهم.

الجمهورية/ جوني منيّر

تناول المعلومات التي تكشف عن نية التنظيمات المتطرفة تحريك كل المخيمات الفلسطينية في لبنان دفعة واحدة في حال انفجار الوضع في عين الحلوة. ورأى أن مصير مقررات القمة العربية الحالية لن يختلف عن مصير مقررات القمم السابقة وسترسل هذه البنود إلى دفاتر الأرشيف لتصبح حبراً على ورق.

الديار/ دوللي بشعلاني

أشادت بكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي ألقاها في القمة العربية التي انعقدت في عمان، معتبرة أن الرسالة الخماسية للرؤساء السابقين التي وجهت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لم تشوّش على كلمة لبنان التي ألقاها الرئيس عون.

الديار/ ناجي سمير البستاني

تناول موضوع الضغوط المالية الأميركية على لبنان بحجة حزب الله، متوقعاً نقلاً عن مصادره أن تمارس إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب ضغوطاً تصاعدية على المصارف اللبنانية، وأن تشمل العقوبات الأميركية لائحة جديدة من الشركات والشخصيات اللبنانية في المستقبل القريب. واستغرب الحملات التي تستهدف حاكم مصرف لبنان معتبراً أن استبداله في هذا التوقيت خطأ كارثي.

المستقبل/ باسمة عطوي

رأت أن التضامن اللبناني أثمر في القمة العربية على أكثر من صعيد أولها استعادة صورة لبنان الموحد والحاضر للحوار مع جميع الدول العربية، وثانياً استعادة لبنان لمكانته الخاصة عند الدول العربية والتي برزت في الترحيب العربي بتواجده في البحر الميت.

اللواء/ عامر مشموشي

كتب عن الرسالة التي تم توجيهها من قبل خمسة رؤساء سابقين إلى القمة العربية والتي شغلت الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض، متوقعاً أن يكون للرسالة تداعيات داخل الحكومة وحيال مجريات الاتصالات للوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات.

الشرق / عوني الكعكي

رأى أن قمة عمان كانت قمة لبنان بامتياز لجملة اعتبارات منها:

التوافق التام بين الرئيسين عون والحريري.

المبادرة الوفاقية العربية المهمة التي أطلقها الرئيس عون في كلمته البليغة أمام القمة.

القرار الذي أعلن التضامن العربي الإجماعي مع لبنان.