The Guardian

"بريكزيت": الاتحاد الأوروبي يدين "الابتزاز" الذي تمارسه تيريزا ماي بشأن التعاون الأمني

حذرت تيريزا ماي قادة الاتحاد الأوروبي بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق شامل حول "بريكزيت" ستكون نتيجته ضعف في التعاون الأمني في مجال مكافحة الجرائم، الأمر الذي دفع بعض القادة إلى القول بأن كلامها يمكن اعتباره ابتزازاً. كلام تيريزا ماي لقي انتقادات حتى في ويستمنستر حيث اعتبر عديدون بأنها أطلقت تهديدات واضحة وبأنها تتعامل مع الموضوع الأمني كورقة تفاوض. الرسالة المنتظرة منذ زمن بعيد والتي تتضمن إطلاق البند رقم 50 سلّمها سفير المملكة المتحدة السير تيم بارو المحافظ إلى رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك، وقد شدد على أن رئيسة وزراء الحكومة البريطانية راغبة في المحافظة على شراكة عميقة وخاصة مع البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتابع بارو قائلاً إن الطلاق النهائي يجب أن يأخذ في عين الاعتبار أوجه التعاون الاقتصادي والأمني وحذر من التداعيات المحتملة في حال فشل المحادثات. وردّ منسّق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن ملف "بريكزيت" على هذا الكلام قائلاً بأن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أية محاولات من المملكة المتحدة لاستخدام قوتها العسكرية والاستخباراتية كورقة للمساومة، مشيراً إلى التعقيدات التي ستواجهها رئيسة الوزراء البريطانية من أجل التوصل إلى خروج سلس من الاتحاد.

The Guardian

اتهام مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية بقبول رشاوى من جواسيس صينيين

اعتقلت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأميركية مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية وتم توجيه الاتهامات إليها من قبل محكمة فدرالية بعد بروز مزاعم عن قبولها أموالاً وصلت قيمتها إلى عشرات آلاف الدولارات على شكل دفعات وهدايا قدّمها جواسيس صينيون مقابل الحصول على معلومات زوّدتهم بها. ومثلت كانديس كلايبورن البالغة من العمر 60 عاماً أمام الحكمة في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء وتم اتهامها بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وإخفاء اتصالات متكررة بينها وبين مسؤولين استخباراتيين رسميين على مدى عدة سنوات. واتُهمت كلايبرون التي تتمتع بتصريح سري في إدارة وزارة الخارجية بأنها حصلت على كومبيوتر محمول من ماركة "آبل" وجهاز خلوي من ماركة "آيفون" وأموالاً نقدية من المسؤولين الصينيين بالرغم من اعترافها في مجالس خاصة بأنهما جاسوسين. الشكوى المؤلفة من 58 صفحة لم تتحدث عن كشف كلايبورن أية معلومات سرية ولكنها ذكرت بإنها أخبرت المحققين بأنها قدمت للمسؤولين الصينيين معلومات حول منشق صيني تم إيواؤه سراً في سفارة الولايات المتحدة. الرجل الصيني المكفوف والناشط في مجال الحقوق المدنية كان قد وصل إلى السفارة الأميركية في الصين بعد أن هرب من الإقامة الجبرية في نيسان من العام 2012، الأمر الذي تسبب حينها بأزمة دبلوماسية بين البلدين.

روسيا اليوم

بوتين يكلف وزارة الدفاع والأمن الفدرالي بحماية مصالح روسيا في منطقة القطب الشمالي

كلّف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، وزارة الدفاع الروسية، وجهاز الأمن الفدرالي، بتوفير الحماية للمصالح الروسية في منطقة القطب الشمالي. وفي اجتماع حول تنمية تلك المنطقة، عقده في جزيرة "أرض ألكسندرا (وهي أبعد جزيرة في أقصى شمال غرب روسيا في بحر بارنتس) قال الرئيس الروسي : "على وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي وحرس الحدود التابع له، أن يطبقوا خططهم لضمان المصالح الوطنية من وجهة نظر توفير القدرة الدفاعية للبلاد، وكذلك حماية مصالحنا في منطقة القطب الشمالي، وتأمين العمل الطبيعي لخط النقل البحري الشمالي". وأشار الرئيس الروسي بهذا الصدد أن الكثير من هياكل وزارة الدفاع "بإمكانها، بل من واجبها، أن تساعد الهيئات المدنية بتنفيذ المهام التي تواجهها". كما أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا لتنمية منطقة القطب الشمالي بمشاركة الشركاء الأجانب في مجالات مختلفة، قائلا: "نحن منفتحون للشراكة الواسعة مع الدول الأخرى من أجل تنفيذ مشاريع واسعة ذات منفعة مشتركة، بدءاً من تنمية الموارد البيئية، وتطوير قدرات النقل، وصولاً إلى العلوم وحماية البيئة". وأثناء زيارته لجزيرة "أرض ألكسندرا" التي هي إحدى جزر أرخبيل "أرض فرانس يوسف" في بحر بارنتس، زار بوتين متحفاً تابعاً للمحمية الطبيعية المحلية، وتحادث مع الخبراء الذين يعملون هناك في دراسة ظروف المنطقة، وشارك في عملية إطلاق مسبار يعمل بالاستناد على منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.