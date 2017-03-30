الوكالة الوطنية للإعلام

عون في القمة العربية: خطورة المرحلة تحتم وقف الحرب بين الأخوة وحذار أن نذهب جميعاً عمولة حل ليس بعيداً يفرض علينا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "خطورة المرحلة تحتم علينا أن نقرر اليوم وقف الحروب بين الأخوة بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والديبلوماسية والجلوس إلى طاولة الحوار، لتحديد المصالح الحيوية المشروعة لكل فريق واحترامها وإلا ذهبنا جميعاً عمولة حل لم يعد بعيداً سيفرض علينا".

وأبدى "استعداد لبنان الكامل، بما له من علاقات طيبة مع جميع الدول العربية الشقيقة، للمساعدة في إعادة مد الجسور وإحياء لغة الحوار"، لافتاً إلى أن "اللبنانيين عاشوا حروباً متنوعة الأشكال لم تنته إلا بالحوار".

وكالة أنباء الإمارات - وام

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن بتطبيق القرار 2334 الخاص بتجريم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون شرعنة الاستيطان الذي يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي. ووصف رئيس البرلمان العربي في بيان له القانون الإسرائيلي بقانون سلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكالة الأناضول

نص "إعلان عمّان" الصادر في ختام أعمال القمة العربية الـ28

تلا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان عمّان الصادر عن القمة العربية في دورتها العادية الـ28، التي عقدت برئاسة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان)، الأربعاء.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لافروف: استئناف التعاون مع الولايات المتحدة حول سورية ما زال ممكن

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الفرصة ما تزال سانحة لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة حول سورية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وقال لافروف في مقابلة مع مجلة "المصلحة الوطنية الأمريكية" فيما يتعلق بمسألة ما إذا كنا نستطيع إعادة الانخراط، فأقول نعم وتوجد إمكانية لذلك فالرئيس ترامب قال إن مكافحة الإرهاب هي أولوية في السياسة الخارجية بالنسبة له وهذا برأيي منطقي جداً وأنا متأكد أننا نحن أيضا نلتزم بنفس النهج". وأشار لافروف إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة وتنمية التعاون بشكل واسع وعميق بقدر استعداد إدارة ترامب لذلك.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك: خطر الإرهاب والتطرف يهدد أمتنا، ويسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف

أعلن الملك عبدالله الثاني افتتاح الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية. وألقى جلالته كلمة الأردن خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفيما يلي نصها: يسرني أن أرحب بكم في بلدكم المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الدول الست المؤسسة لجامعة الدول العربية، والتي لطالما كان العمل العربي المشترك، القائم على مبادئ التضامن والتعاون والإيمان بالمصير المشترك، في قمة أولوياتها. كما أتوجه، باسمي واسمكم جميعاً، ببالغ الشكر لأخي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على جهوده الطيبة خلال رئاسته للقمة العربية السابقة، وللجامعة العربية وكوادرها على جهودهم في الإعداد لانعقاد هذه القمة.

وكالة أنباء رويترز

الزعماء العرب يتمسكون بإقامة دولة فلسطينية وسط قلق من موقف ترامب

أكد الزعماء العرب مجدداً الأربعاء تمسكهم بحل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود في ظل تزايد القلق من موقف الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. وقال الزعماء العرب في نهاية قمة عقدت بمنطقة البحر الميت بالأردن واستمرت يوماً واحداً إنهم على استعداد لتحقيق "مصالحة تاريخية" مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وكالة أنباء شينخوا

بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت بالأردن بحضور 15 من القادة العرب

بدأت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين اليوم (الأربعاء) في منطقة البحر الميت بالأردن، بحضور 15 من الملوك والرؤساء العرب، في وقت غاب 7 زعماء، لتكون هذه القمة من أكثر القمم حضوراً للقادة العرب المشاركين منذ سنوات. وسيصدر عن قمة عمان التي تقام بمنطقة البحر الميت إعلان عمان، كبيان ختامي لأعمالها الذي يتكون من أكثر من 17 بنداً وتتصدر القضية الفلسطينية والأزمة السورية جدول الأعمال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد أشهر من توتر العلاقات... سلمان يدعو السيسي لزيارة السعودية

دعا العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى زيارة المملكة العربية السعودية، في خطوة يرى مراقبون أنها تذيب الجليد المتراكم على العلاقات بين البلدين منذ عدة أشهر.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس روحاني: إيران وروسيا عازمتان على رفع حجم التبادل بينهما إلى 10 مليارات دولار

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران وروسيا عازمتان على الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما إلى 10 مليارات دولار سنوياً. ولدى لقائه مساء الثلاثاء حشداً من الرعايا الإيرانيين المقيمين في روسيا خلال زيارته لموسكو التي بدأها الاثنين، اعتبر الرئيس روحاني تعزيز الأواصر بين إيران وروسيا بأنه يصب لصالح شعبيهما والمنطقة معاً.