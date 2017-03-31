اللواء 25/3/2017

بوفون يستلهم نطحة زيدان

خاض الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون، مباراته الاحترافية رقم 1000، مساء الجمعة، أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2018. وسئل بوفون عن كيفية إنهاء مسيرته في كرة القدم فأجاب مازحاً "ربما سأضرب واحداً وأوقعه على أرض الملعب، مثلما فعل زيدان" وأستدرك "لكنه قبل أن أفكر في نهاية مسيرتي، علينا الذهاب إلى كأس العالم في روسيا، ربما آخر مباراة لي تكون في كأس العالم، لا يزال لدي بعض الوقت للتفكير في تلك الفكرة. يذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي، ولاعب منتخب فرنسا السابق، كان قد أنهى مسيرته في الملاعب بنطحة للاعب إيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006.

فضيحة برشلونة وايسكو

أثارت تقارير عن وجود مفاوضات بين برشلونة الإسباني وإيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية، وأشارت التقارير إلى أن برشلونة عرض على إيسكو الانضمام في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقدة مع ريال مدريد صيف 2018، على أن يحصل على مكافأة قدرها 20 مليون يورو. وفضح غوتا خوردي، أحد وكلاء الفيفا، بتصريحات نقلتها عنه صحيفة "أس" الإسبانية ما جرى، وأكد أن برشلونة تحدث بالفعل مع إيسكو، وأحد الإداريين تواصل مع اللاعب شخصياً، الذي لديه رغبة للعب في صفوف برشلونة، والآن حانت له الفرصة. وأضاف: "إنها صفقة معقدة جداً، محادثات برشلونة مع إيسكو بدأت منذ 15 أو 20 يوماً، واللاعب يعلم أنه في برشلونة سيحصل على عدد الدقائق التي لا يحصل عليها في ريال مدريد".

الجمهورية 28/3/2017

بوفون: مستعد للوصول إلى المباراة ال 2000

أبدى الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون استعداده لمواصلة مسيرته الكروية حتى بعد سن ال 40، وتأجيل خطوة الاعتزال لإضافة المزيد من المباريات لسجلّه التاريخي. واحتفل حارس بارما السابق، بوصوله إلى المباراة ال 1000 في مسيرته، عندما شارك مع منتخب إيطاليا أمام ألبانيا الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. وكان بوفون قد أخبر وسائل الإعلام الإيطالية بأنه يُفكر بجدّية في تعليق قفازاته عقب انتهاء الموسم المقبل ومشاركته في مونديال روسيا، لكنّ حديثه على تويتر بعد الوصول للمباراة الألفية جاء مختلفاً.

وكتب أسطورة حراسة يوفنتوس "دعمكم لي لا يُصدَّق، شكراً للجميع. أنا على استعداد للاحتفال بالمباراة ال 2000، سأحاول فعل ذلك".

دوغلاس كوستا بحالة جيّدة

يأمل نادي بايرن ميونيخ الألماني في استعادة مهاجمه البرازيلي دوغلاس كوستا في أقرب وقت، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا" أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونيخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن اللاعب الذي عانى من إصابة في الركبة خلال التدريبات: "اللاعب بحالة جيّدة، طبقاً لما قاله الأطباء، سيعود إلى التمرين مطلع الأسبوع المقبل".

البلد 29/3/2017

نيمار: البرازيل الأفضل في العالم

أصر النجم البرازيلي نيمار أن منتخب بلاده هو الأفضل في العالم، خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة البرازيل وضيفتها الباراغواي ضمن الجولة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة لمونديال روسيا 2018. ووعد مهاجم برشلونة الاسباني أن تكون بلاده بين المرشحين لنيل اللقب العالمي في روسيا، وذلك للمرة السادسة في تاريخها.

فيفا يوقف ميسي 4 مباريات مع الأرجنتين

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي 4 مباريات دولية لشتمه الحكم المساعد خلال مباراة بلاده ضد تشيلي الخميس الماضي في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا. وتطّبق العقوبة حصرياً في المبارايات الدولية اعتباراً من المباراة ضد بوليفيا، وليس مباريات فريقه برشلونة الإسباني.

الجمهورية 30/3/2017

مطار ماديرا تكريماً لرونالدو

أُعيدت تسمية مطار ماديرا، مسقط رأس نجم ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو أمس، تكريماً لصاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقائد البرتغال بطلة كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها.

وقال رونالدو (32 عاماً) في حفل حضره رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء انطونيو كوستا: "رؤية هذا المطار وهو يحمل اسمي شيئ خاص جداً. الجميع يعرف أنّني فخور بجذوري".

وأضاف رونالدو في كلمة مقتضبة امام عائلته ونحو 5 آلاف مشجع: "لم أطلب هذا، لكني لست منافقاً وأعترف بأنّ هذا يشرّفني ويجعلني سعيداً". وكان قد أعلن رئيس الحكومة المحلية لجزيرة ماديرا ميغل البوكيركي، في تموز الماضي، أنّ مطار الجزيرة الذي استقبل 3.1 مليون مسافر عام 2016 سيحمل اسم كريستيانو رونالدو. وتمّ تكريم رونالدو في مسقط رأسه فونشال سابقاً من خلال إقامة متحف وتمثال برونزي له.