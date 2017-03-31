TL

رصدت محافل سياسية نتائج جيدة للبنان على صعيد ما انتهت إليه قمة عمان العربية، وأشارت إلى عودة الرئيس عون مرتاحاً لذلك، ولفتت إلى ترابط ذلك مع استكمال محادثات الرئيس الحريري في الرياض، وترقب هذه المحافل خطوات خليجية استثمارية وسياحية في لبنان من دون إسقاط إمكان استعادة الدعم السعودي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

المنار

إلى الأرض اللبنانية عاد الرئيس العماد ميشال عون بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، بعد أن رفع لبنان بمواقفه المشرفة، ووضع إصبعه على جرح الأمة، من فلسطين وكل الميادين العربية النازفة، لا سيما سوريا التي دخلت في معادلتها اليوم تصريحات جديدة عن الأراضي التركية، مصدرها وزير الخارجية الأميركي الذي رأى أن مصير الرئيس الأسد كما قال يحدده الشعب السوري. فهل حدد تيلرسون البوصلة السياسية الأميركية لحلفائه وأتباعه حول الأزمة السورية، أم أنّها تقلبات العهد الأميركي الجديد؟

nbn

الارتياح اللبناني لكلمة الرئيس ميشال عون تردد في الإشادات السياسية والشعبية، ليعود الاهتمام الداخلي لملفات دسمة. مجلس النواب سيعقد جلسة مناقشة عامة يحدد موعدها الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل. الموازنة تنتظر للوصول إلى ساحة النجمة عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، وهو غادر السعودية بعدما رافق ملكها من البحر الميت إلى عمان فالرياض، واجتمع اليوم مع ولي ولي العهد محمد بن سلمان. لقاءات مفاجئة لرئيس الحكومة تعطيه زخماً سياسياً بعد الرسالة الخماسية التي أربكت الرؤساء السابقين الخمسة، وكانت تصب في خانة المزايدة على الحريري.

mtv

صح قول الرئيس بري جزئياً بأنّ العرب أرحم لنا من أنفسنا، لقد تفهم عرب القمة الواقع المدقع للبنان بفعل استيلاء فصيل من أبنائه على مقدرات الدولة واقتطاعه جزءاً من سياستها الخارجية، وبدلاً من تعميق السكين في خاصرتنا ضربوا صفحاً عما قيل ويقال في حقهم، كذلك كذَّبت السعودية من ادعوا أنّها تخلت عن سعد الحريري وها هي تستقبله بصفتيه، زعيم الاعتدال السني ورئيس حكومة لبنان.

NTV

والقانون بالموازنة يذكر، وعليها قدّم وزير المال فذلكته ومن ضمنها السلسلة التي دخلتها بحراك الشارع وضغطه، وليس بمنة من دولة أدارت الأذن خمسة أعوام عن هذا المطلب، وفي جردة الحساب فالموازنة لم تخف عجزاً ولا إنفاقاً لكنها أسقطت من قطع حسابها الأحد عشر مليار دولار المخفية.

المستقبل

إلى الرياض غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالطائرة الملكية، بعدما ساهم في تقديم صورة لبنان الواحد خلال القمة العربية في الأردن، ومنها حمله جناح المودة الملكية السعودية، إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى قلب المملكة الذي فتح أبواب الديوان أمامه، فالتقى كبار المسؤولين وكان في استقباله وفي وداعه كبار المسؤولين.

OTV

كل شيء كان عادياً في قمة عمان إلّا خطاب الرئيس عون الاستثنائي. دار العرب حول أنفسهم دورة كاملة وعادوا الى حيث كانوا وكأن القمة لم تحصل وكأن شيئاً لم يتغير.

LBC

سلسلة الرتب والرواتب ستدخل نفقاتها وايراداتها ضمن الموازنة، عشرة في المئة فقط من الهبات في الفترة السابقة مسجلة وفق قاعدة المحاسبة العامة، هذه هي الحقائق اليوم، وما عدا ذلك وجهات نظر، وفي المحصلة، البلد في عجز، وتحت هذا السقف تتحرك السياسات والاستحقاقات، وفي مقدمها مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي ما زال في دائرة الغموض على الرغم من كل محاولات بعث التفاؤل في عروقه، وتحت هذا السقف أيضاً، تتحرك الاستحقاقات البيئية وفي مقدمها النفايات.

الميادين

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، أنّ سياسة واشنطن في سوريا لم تعد تركز على إزاحة الرئيس بشار الأسد، وإنّما العمل لإحداث تغيير حقيقي للناس في هذا البلد.

الجزيرة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامن المنظمة الدولية مع الحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعياً إلى جعل حماية المدنيين "أولوية مطلقة".

العربية

صرّح وزير خارجية البحرين في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، أنّ الاجتماع قد بحث موضوع العلاقات الخليجية مع إيران.