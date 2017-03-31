النهار/ اميل خوري

أمل في أن تمهد كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الهادئة والهادفة في قمة عمان لمصالحات لبنانية وعربية، ورأى أنّ لا خلاف على مضمون رسالة الرؤساء الخمسة السابقين، إنما على إثارة ما فيها في غير وقته.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أنّ لبنان عاد من القمة العربية التي انعقدت في الأردن بنتائج مقبولة نسبة إلى الكم الكبير من الهواجس من موقف عربي غير متضامن مع لبنان، وقالت إنّ لبنان عاد بحصيلة غالباً ما تعد الأهم في اللقاءات خلال القمة العربية التي تحفز الاجتماع في مكان واحد واختصار بروتوكول الاتصالات المعقدة تبعاً لأوضاع سياسية أو خلافات صعبة، وتتمثل في توجه رئيس الحكومة سعد الحريري مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الرياض حيث التقى كبار المسؤولين هناك.

الديار/ محمد بلوط

اشار إلى أسبوعين دقيقين لإقرار قانون الانتخابات، ورأى أن جلسة مناقشة الحكومة التي يتوقع أن يعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل، ستكون جلسة مهمة لأن معظم المداخلات والمناقشات ستتركز حول قانون الانتخاب، وقال إنّ أجواء ونتائج هذه الجلسة ستشكل استشارات واضحة بل ربما تحمل الأجوبة حول مسار قانون الانتخابات ومصيره.

الجمهورية/ ناصر شراره

رأى أنّ قمة البحر الميت العربية انتهت إلى خاتمة سعيدة لجهة أنّها حققت الرهان الذي ساد عليها، بأنّها ستكون مناسبة لتصحيح علاقة العهد في لبنان مع السعودية خصوصاً ومع دول الخليج العربي عموماً، وهي دلت إلى توجه عربي جديد للتعامل مع أزمات المنطقة.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملتزم إجراء الاستحقاق النيابي وفق قانون انتخاب جديد، وقال إنّ رئيس الحكومة سعد الحريري متفائل، ولفت إلى إصرار حزب الله على اعتماد النسبية، في حين تيار المستقبل يرى في اعتماد القانون المختلط مخرجاً من الأزمة.