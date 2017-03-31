The Washington post

رئيس المفوضية الأوروبية يهدد بالترويج لاستقلال أوهايو وأوستن في تكساس

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر بأنه سيعمل على الترويج لاستقلال كل من أوهايو وأوستن في الولايات المتحدة الأميركية إذا تابع ترامب حث بلدان أوروبية أخرى على التمثل ببريطانيا ومغادرة الاتحاد الأوروبي، وتابع قائلاً "ربما كان من الأفضل لو يكفّ الرئيس ترامب عن التدخل في الشؤون الخاصة لبلدان أخرى".

The Guardian

مايك فلين يشير إلى أنه مستعد لأن يشهد في التحقيق حول الصلات بين ترامب وروسيا في مقابل منحه الحصانة

قال مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق المعيّن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه عرض أن يشهد أمام مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ولجان الكونغرس حول الصلات المحتملة بين إدارة ترامب وروسيا في مقابل الموافقة على منحه الحصانة، وذلك في بيان أصدره الخميس من خلال محاميه، معلناً بأنه لديه قصة يرويها ولكنه يبحث أولاً عن تطمينات لتجنّب أي محاكمات غير عادلة. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنل" أشارت إلى أن فلين عرض على الـ"إف بي آي" ومجلس الشيوخ التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة. وقال محامي فلين إن المحادثات بدأت مع مجلس الشيوخ بالفعل من أجل تأمين الإطار المناسب للشهادة، إلا أن مسؤولين كبار في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ نفوا هذه المزاعم وقالوا إن فلين لم يتقدم بأي عرض من هذا النوع مقابل منحه الحصانة.

The Guardian

المعارضة الفنزويلية تتحدث عن انقلاب بعد سيطرة المحكمة العليا على السلطة

ابتعدت فنزويلا أكثر فأكثر عن النظام الديمقراطي واتجهت أكثر نحو المواجهة مع جيرانها الإقليميين، بعد أن قامت المحكمة العليا في البلاد والمقرّبة من إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالسيطرة على السلطات التشريعية في البلاد، وخاصة في الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة الفنزويلية. واعتبر قضاة المحكمة العليا بأن النواب الفنزويليين يحقّرون المحكمة العليا لأنهم يقوّضون الجهود من أجل إعادة إحياء اقتصاد البلاد التي تواجه أزمة كبرى. أما النواب المعارضون، فقد شجبوا الخطوة التي أقدم عليها القضاة واعتبروها خطوة إضافية باتجاه النظام الديكتاتوري. واعتراضاً على المستجدات، استدعت البيرو سفيرها إلى كاراكاس ووعدت بتسريع الجهود لطرد فنزويلا من منظمة البلدان الأميركية بسبب ما اعتبرته البيرو خرقاً فاضحاً للنظام الديمقراطي. أما الولايات المتحدة فانتقدت ما حصل واعتبرت التطورات بأنها تدل على الرغبة في اغتصاب السلطة.

روسيا اليوم

مصر تخطط لإنشاء منطقة صناعية سورية

أكد خلدون الموقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين العاملين في مصر، أن القاهرة تدرس إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لتعزيز الاستثمارات. ووفقاً له، زادت الاستثمارات السورية في السوق المصرية، وبدأ تصدير المنتجات السورية المصنعة في مصر لكافة دول العالم التي ترتبط القاهرة معها باتفاقيات تجارية، وذلك تحت شعار "صنع في مصر"، لافتاً إلى أن الصناعات التي باتت تزدهر في مصر ترتبط بقطاعات الغزل والنسيج، والملابس، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والغذائية. وأضاف الموقع في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة المصري، وتجري حالياً دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع، بهدف تعزيز الاستثمارات السورية وجذب المزيد من الشركات السورية لمصر خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استعراض طلبات المستثمرين السوريين بإقامة منطقة صناعية سورية للمنسوجات بمصر". وكشف الموقع إلى أنه يجري حالياً الإعداد والترتيب لإقامة المعرض الأول للمنتجات السورية في مصر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقّعه تجمّع رجال الأعمال السوريين العاملين في مصر مع غرفة القاهرة التجارية مؤخراً، بهدف خلق شراكة حقيقية بين رجال الأعمال المصريين والسوريين تخدم الأهداف المشتركة لكلا البلدين، ومنها تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم المعارض المتبادلة بين البلدين.