الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عاد من الأردن بعد ترؤسه وفد لبنان للقمة العربية: أشكر اللبنانيين على عاطفتهم وسأبقى حاملاً قضية لبنان والعرب

عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بيروت، بعد أن ترأس الوفد اللبناني إلى القمة العربية الثامنة والعشرين التي انعقدت في البحر الميت - الأردن، وألقى خلالها كلمة لبنان وعقد سلسلة لقاءات مع قادة ورؤساء الدول العربية المشاركة. وعلى متن الطائرة التي أقلته إلى لبنان، توجه الرئيس عون في دردشة مع الصحافيين، بالشكر "إلى اللبنانيين على عاطفتهم التي أظهروها تجاه حادثة تعثره قبيل أخذ الصورة التذكارية لرؤساء الوفود في القمة العربية"، واصفاً إياها بـ"الحادثة البسيطة التي لم يكن لها أي أثر جسدي أو معنوي".

وكالة أخبار اليوم

مذكّرة الرؤساء سرقت الضوء من وحدة الموقف اللبناني أمام العرب

سرقت مذكّرة الرؤساء الخمسة الضوء من وحدة الموقف اللبناني في القمة العربية، خصوصاً لجهة تركيزها على سلاح "حزب الله". وفي حين لم تتضمّن هذه المذكّرة ما هو جديد إلا أنّها لاقت استياء رسمياً لا سيما بين أوساط الوفد اللبناني. كذلك شكلت هذه المذكّرة الموقعة من الرؤساء ميشال سليمان، أمين الجميل، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، وتمام سلام، محور قراءة في الأوساط السنّية خصوصاً وأنّها موقعة من قبل ثلاثة رؤساء حكومات من اتجاهات مختلفة.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دكا

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في اجتماعات الجمعية الـ136 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ200 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين ومنتدى النساء البرلمانيات واللجنتين المالية والتنفيذية واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو القادم في دكا عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية .

وكالة الأنباء القطرية

القادة العرب يدعون إلى التعامل مع الأزمات التي تواجه الوطن العربي بفاعلية أكبر

دعا القادة العرب، خلال كلماتهم في جلسة العمل الأولى لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثامنة والعشرين، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية، إلى التعامل مع الأزمات التي تواجه الوطن العربي بفاعلية أكبر. وطالبوا بإيجاد حل للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة وسلامة أراضي سوريا، ويحقق طموح وتطلعات الشعب السوري.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الرئيس اللبناني يزور موقع عماد السيد المسيح (المغطس)

زار رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون موقع عماد السيد المسيح (المغطس)، واطلع على المرافق التاريخية والكنائس الأثرية. وأبدى الرئيس اللبناني إعجابه بالموقع والجهد الكبير الذي يبذله الأردن للحفاظ على هذا الإرث التاريخي للبشرية. وقدمت هيئة المغطس درع موقع المغطس وكتاب "شجرة وصداقة" المتضمن الزيارات البابوية لموقع عماد السيد المسيح إضافة لمياه مقدسة من الموقع.

وكالة فرنس برس

الرئيس الصيني سيلتقي ترامب في 6 و7 نيسان في الولايات المتحدة

يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في السادس والسابع من نيسان المقبل، نظيره الأميركي دونالد ترامب في مقر هذا الأخير في مارالاغو بفلوريدا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية. وسيكون هذا اللقاء الأول بين شي وترامب الذي وجه انتقادات حادة إلى الصين خلال حملته الانتخابية، واتهمها بـ"سرقة" ملايين الوظائف في الولايات المتحدة.

وكالة أنباء شينخوا

خبراء صينيون: القمة العربية الـ28 فرصة هامة لتجميع "محصلة القوى" للتعامل مع مشكلات المنطقة

اختتمت القمة العربية الـ28 التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن ببيان ختامي، أعلنت فيه الاستعداد لتحقيق "مصالحة تاريخية" مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام1967، ومواصلة العمل على إعادة إطلاق محادثات سلام "فاعلة ومؤثرة" على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تمديد ولاية دي ميستورا 6 أشهر جديدة

علمت وكالة "سبوتنيك" من مصادر مختلفة ومستقلة، أنّه جرى تمديد ولاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لمدة ستة أشهر أخرى. كما أكّد المعلومة لـ"سبوتنيك" مصدر في أحد الوفود المشاركة بالمحادثات، ومصدر مطلع في الدوائر الدبلوماسية. وأضاف المصدر أنّ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيقدم تقريراً عن نتائج "جنيف 5" أمام مجلس الأمن الدولي، لذلك تم تمديد ولايته.