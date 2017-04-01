الدفاع العربي

للعمل على مدمرات البحرية الاميركية

ستقوم شركة BAE Systems بالعمل على ما بعد عملية البناء لمدمرات الصواريخ الموجهة لسفن البحرية الاميركية من فئة Zumwalt وMichael Mansoor . فقد أعلنت الشركة عن حصولها على عقد من البحرية لكمية غير محددة وتسليم غير محدد بقيمة ٣.١٠ مليون دولار على ان تصل الى ٧.١٩٢ مليون دولار كحد اقصى. سيجري العمل بهذا العقد لغاية ايلول من العام ٢٠٢١، وسيشمل إعداد المدمرات للخدمة الاولية في الاسطول البحري وتجهيز النظم القتالية، بما في ذلك نظم المدفعية، نظم الاطلاق العامودي MK57، على ان تنتهي التحسينات الهندسية والهيكل بعد تسليم السفن. تعد السفن الاميركية Zumwalt وMichael Mansoor، من فئة البحرية الجديدة للسفن الحربية السطحية. تزن هذه السفن حوالي ١٥٧٠٠ طن، وتتألف من هياكل فولاذية وظهر السفينة مصنوع من مواد مركبة. رست سفينة Zumwalt في San Diego حيث بدأ العمل عليها في كانون الاول الماضي. أما سفينة Michael Mansoor فسترسو ايضاً في حوض السفن فيSan Diego . بالاضافة الى ذلك، سيدعم حوض سفن شركة BAE Systems في San Diego هذه السفن، بعد عملية تصديق نظمها القتالية وإجراء التجارب البحرية النهائية.

الدعم اللوجستي لطائرة Shadow دون طيار

منح الجيش الاميركي عقداً للدعم اللوجستي بقيمة ٢٠٦ مليون دولار لشركة Textron Systems Support Solutions بشأن الطائرة دون طيار Shadow.

يغطي هذا العقد نظم الصيانة، الدعم الهندسي، ادارة الدعم اللوجستي للمتعاقد، عمليات خدمات الحقل، اصلاح معدات المستودع وادارتها، وايضا دعم البرمجيات بعد مرحلة الانتاج. سيجري العمل على ذلك خلال عام ٢٠١٨. بالاضافة الى ذلك، سيدعم هذا العقد ١١٧ نظام Shadow منتشر من قبل الجيش الاميركي، المشاة البحرية الاميركية، الحرس الوطني، قيادة العمليات الخاصة الاميركية، وايضا القوات الدفاعية الاوسترالية. يعتبر النظام الجوي دون طيار Shadow، نظاماً رقمياً حديثاً، مخصصاً للمهام المتعددة الجديدة ولطلعة جوية واحدة ويوفر الاستخبار، المراقبة والاستطلاع، تتبع الاتصالات، وتحديد الاهداف. من خلال النطاق الترددي العريض العالي ووصلة البيانات المشفرة، يمكن نظام Shadow V2 الطائرة من نقل حمولات تتراوح من فيديوات ذات دقة عالية الى مهام مراقبة. يدمج الجيش حاليا نظام Shadow V2 في اسطول طوافات Apache لمهام الاستكشاف ضمن سرية الطيران القتالي.

آليات Stryker محدثة لبيرو

طلبت الحكومة البيروفية آليات Stryker لنقل المشاة معاد تأهيلها في الولايات المتحدة الاميركية بموجب بيع عسكري اجنبي بقيمة ٦٦٨ مليون دولار. وقد أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي انها ستأخذ هذا الطلب بالاعتبار. طلبت بيرو ١٧٨ آليات Stryker محسنة، ١٧٨ رشاش M2Flex عيار ٥٠، و١٧٨ محطة سلاح يتم التحكم بها عن بعد. شمل الطلب ايضا معدات Drivers لتحسين الرؤية، نظم GPS للملاحة، معدات لاختبار الأدوات، وقطع غيار، نظم VIC-3، قاذفات رمانات مدخنة M6، بالاضافة الى التدريب، وقطع الغيار والتصليح. ستشكل هذه الآليات جزءا من برنامج تحديث القوات المسلحة البيروفية الذي يهدف الى انشاء لواء متطور بحلول العام ٢٠٣٠، للسماح للدولة بتطوير قدراتها مما سمح لها ايضا بتحديث العمل المشترك مع اميركا ودول أخرى. تجدر الاشارة الى ان المتعاقد الرئيسي لهذا البرنامج هي شركة General Dynamics Land Systems.