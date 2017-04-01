النهار/ إبرهيم بيرم

رأى أن الرئيس نبيه بري كان الأكثر اهتماماً والأكثر استياءً إلى حد الاستفزاز من مضمون الرسالة الخماسية التي وجّهها الرؤساء الخمسة السابقين إلى قمّة البحر الميت. ولفت إلى أن الرئيس بري ومعه جمعٌ من المعنيين والمهتمين وجدوا في الرسالة الخماسية وتوقيتها أنها أول اختبار تحدٍ حقيقي للعهد الرئاسي.

الأخبار/ نقولا ناصيف

كتب عن موضوع التمديد الثالث المتوقع لمجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يأخذ في الاعتبار واقعاً سياسياً خطيراً ينجم عن الفراغ ويتأثر به عهده أكثر منه "حال دستوري" ترتّبت على عدم إجراء انتخابات نيابية.

الديار/ دوللي بشعلاني

كتبت عن الاجتماع الأمني الموسّع الذي شهده قصر بعبدا وخُصص للبحث بموضوع الأمن على مستوى المطار والمعابر البرية الحدودية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد لا سيما مع مطالبة سفراء الاتحاد الأوروبي بالمزيد من التفتيش والتدقيق في المطار. ولفتت إلى أن لبنان طالب دول أوروبا بالمساعدات العسكرية لتأمين أمن المطار والمعابر البرية وسيقرّر مجلس الوزراء طلب المزيد من المساعدات العسكرية حتى إعادة البحث عن الهبة السعودية للجيش والأجهزة الأمنية.

اللواء/ دون توقيع

نقل عن أوساط رئاسة الجمهورية ارتياحها لمسار القمّة العربية لافتة إلى أن الدوائر الرئاسية تبلّغت عودة لبنان إلى دائرة الاستقطاب العربي الرسمي. ولفت إلى أن الوفد اللبناني بذل جهوداً ديبلوماسية استثنائية في سبيل أي حل يقوم على العودة الآمنة للنازحين السوريين.