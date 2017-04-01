الوكالة الوطنية للإعلام

دريان: نتائج القمة العربية ستكون لها آثار إيجابية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير النوايا الحسنة للسلام والإنسانية في الشرق الأوسط في منظمة السلام الدولي والتنمية حسان حوحو، رئيس لجنة دار الفتوى في الكويت، وبعد اللقاء قال حوحو: "نقلنا إلى سماحته تحيات ومحبة اللبنانيين في دولة الكويت الذين ينتظرون زيارته للكويت، وتأييدهم للدور الإسلامي والوطني الذي تقوم به دار الفتوى، خصوصاً في هذه الظروف التاريخية والعصيبة التي يمر بها لبنان. وأكد المفتي دريان خلال اللقاء أن اللبنانيين في الكويت لهم في قلوبنا محبة وتقدير واعتزاز، ونفتخر بهم لأنهم استطاعوا رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان أن يحافظوا على وحدتهم وتعاونهم مع إخوانهم الكويتيين.

وكالة الأنباء القطرية

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف

اجتمع الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واستعرض النائب العام، خلال الاجتماع، النشاطات التي يقوم بها كمحام خاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبحث إمكانيات العمل المشترك.

وكالة الأناضول

أتراك أميركا يبدأون التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية

يتوجه الناخبون الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة الأميركية، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء ينص على إجراء تعديلات على بعض المواد الدستورية. وذكر مراسل الأناضول، أن مراكز الاقتراع من المنتظر أن تفتتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت الأميركي، وذلك في 7 مناطق مختلفة بالولايات المتحدة. وتتوزع مراكز الاقتراع المُعدّة للتصويت بأميركا، في سفارة تركيا لدى العاصمة واشنطن، إلى جانب قنصلياتها في ولايات نيويورك، وبوسطن، وميامي، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وهيوستن.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الأمم المتحدة: معركة الموصل دفاع عن أمن العالم

اعتبر أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس أن الجنود الذين يقاتلون عصابة داعش الإرهابية، يحاربون من أجل الدفاع عن أمن جميع سكان العالم مشيراً إلى أن برامج الأمم المتحدة في العراق لم تتلق سوى 8% من إجمالي التمويل المطلوب لها. وقال غوتيرس، الذي زار مخيم حسن شام للنازحين الذي يقيم به آلاف الفارين من القتال في الموصل، أنه يتضامن مع السكان الذين عانوا من اضطهاد داعش في ظروف مروعة، والذين يعانون الآن من العملية العسكرية الضرورية لهزيمة الإرهاب في الموصل مشدداً على ضرورة توفير الدعم لهم.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر في اجتماعه مع السيسي

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر أثناء اجتماعه الاثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التركيز على القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية. وأبلغ المسؤول الصحفيين "إنه يريد استغلال زيارة الرئيس السيسي لتأسيس بداية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الصلات القوية التي أقامها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر الماضي."

وكالة فرنس برس

تيلرسون يطالب الحلفاء الاوروبيين في الأطلسي بزيادة مساهماتهم المالية

في أولى خطواته في حلف شمال الاطلسي، طالب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة الحلفاء الأوروبيين بزيادة إنفاقهم الدفاعي من أجل حماية العلاقة بين جانبي الأطلسي ودان "العدوان" الروسي في أوكرانيا وأووربا الشرقية. وحضر تيلرسون للمرة الأولى اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الحلف بينما يشعر الأوروبيون بالقلق حيال أمنهم الجماعي منذ وصول دونالد ترامب الذي يعتبر انعزالياً إلى الرئاسة في الولايات المتحدة.

وكالة أنباء شينخوا

الصين وفنلندا توقعان على اتفاقيات للتعاون

سوف توقع الصين وفنلندا على مجموعة من الاتفاقات التعاونية وترسمان الاتجاه المستقبلي للعلاقات الثنائية خلال الزيارة القادمة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فنلندا، صرح بذلك نائب وزير الخارجية. وقال نائب وزير الخارجية وانغ تشاو إن زيارة الدولة التي يقوم بها شي إلى فنلندا من 4 إلى 6 نيسان تلبية لدعوة من نظيره الفنلندي ساولي نينيستو وهي الزيارة الأولى للرئيس شي إلى شمالي أوروبا كرئيس دولة للصين .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجعفري: جولة جنيف انتهت ولم نتلق أي جواب من الأطراف الأخرى على ما قدمنا

قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري، إنه تمت مناقشة قضايا الدستور والحكم والانتخابات والإرهاب خلال الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف. وأضاف الجعفري أنه تم تقديم أوراقاً عديدة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول مكافحة الإرهاب والمبادئ العامة للتسوية السياسية.