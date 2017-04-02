TL

في رأي أوساط حكومية، أن المرحلة مفتوحة على انطلاقة لبنانية جديدة في ضوء الكلمة الوجدانية للرئيس عون في القمة العربية، وزيارة الرئيس الحريري الأخيرة للرياض. وتقول هذه الأوساط إن لبنان سينخرط في الورشة الدولية لمواجهة الإرهاب وحل أزمات المنطقة، وإن هذا يتطلب تزخيماً أكثر بالتناغم التشريعي والتنفيذي.

المنار

لا جديد لبنانياً، ولو في خبريات الأول من نيسان. مساع انتخابية بلا قانون إلى الآن، وجلسة مناقشة عامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل علها تكون محطة سياسية دافعة عشية انعدام المهل الانتخابية.

في فلسطين فتيان برؤية الرجال، لم يعدموا الوسيلة، ولن يستسلموا للاحتلال، جددوا اليوم العهد مع القدس القديمة، عبر عملية طعن أصابت مستوطنين ثلاثة بينهم شرطي إصابته حرجة.

nbn

قانون الانتخابات هو نجم النقاشات السياسية المفتوحة، فلا موافقة على التمديد التقني إذا لم يكن بنداً أخيراً في القانون الجديد. ومن هنا تخوّف الرئيس بري من ولوج البلد إلى فراغ شامل، مع تعذر التوافق على الصيغة العتيدة، فهو يؤيد التفاهم على مبادئ قانون جديد لا على القانون في ذاته، على أن تتعهد الحكومة وضع الصيغة النهائية له في المدة التي يستغرقها التمديد الثالث، لكن التصويت على هذا التفاهم يصير بثلثي مجلس الوزراء، عملا بالمادة 65 من الدستور.

mtv

يغادر الرئيس الحريري إلى فرنسا فألمانيا فبلجيكا، حاملاً مشروع الحكومة لحل قضية لنازحين السوريين.

الرئيس ميشال عون يعمّق صورة الأب، فبعد تحذيره من مخاطر سرطان الثدي، ها هو يحذر من قتل الطيور المهاجرة البائسة التي يقودها حظها العاثر إلى التحليق فوق لبنان.

NTV

أحد المستقلين، وهو النائب بطرس حرب، وعد بالمساءلة. ورأى أن أخطر الملفات هو موضوع قانون الانتخاب.

المستقبل

ملفات سياسية وأخرى إنمائية تثقل كاهل لبنان واللبنانيين، معطوفة على هموم اقتصادية معيشية تجد من يتصدى لها كل على حدا، من خلال التأكيد على دور مؤسسسات الدولة الشرعية، وعبر إعادة الاهتمام العربي بلبنان، وعودته إلى الخارطة الدولية.

OTV

بين التمديد التقني نتيجة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات واقراره، وبين التمديد التقني كتدبير مطلوب ومهلة مفتوحة غير محددة بآجال معينة للتحضير للانتخابات النيابية، بين هذا وذاك صار التمديد التقني هو القاعدة ويكاد قانون الانتخاب يصبح الاستثناء.

LBC

يتسلل التمديد ليفرض نفسه مجدداً على ساحة النجمة، وهو تحت مسمى تقني أو غير تقني، سيكون كفيلاً بالقضاء للمرة الثالثة على التوالي على حلم التغيير الذي لن يحصل إلّا عبر صناديق الاقتراع.

الميادين

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش أياد حامد الجميلي، وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن الجميلي يشغل ما يسمى بــ "وزير الحرب" في التنظيم.

الجزيرة

قالت مصادر أمنية عراقية إن هناك اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش العراقي في حي رجم حديد غربي الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي شنّ هجوماً مباغتاً فجر السبت على القوات المتمركزة في الحي، بعد نحو أسبوع من استعادتها له، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء عدة جنوب غرب المدينة.

العربية

اتهم رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري النظام وحلفاءه باتباع سياسة ممنهجة للسيطرة على مناطق غرب العاصمة دمشق.