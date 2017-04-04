الجزيرة - السعودية

موسكو تدين «تبرير» البنتاجون لمقتل مدنيين في العراق

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن بيان البنتاجون بشأن «احتمالية» سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين في قصف نفذه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق «ليس إلا تسويغاً مرفوضاً لقتل الأبرياء». ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف القول «إن هذا التبرير، وإن دلّ على شيء، فإنه يدل على مستوى التخطيط للعمل العسكري الذي يحكم مسبقاً على قتل الأبرياء بـ«القنابل الذكية». وكان البنتاجون أعلن أن «هناك احتمالية كبيرة لأن تكون ضربة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، قد لعبت دوراً في وفاة عدد من المدنيين في الموصل»، وتعهد ببحث مسألة «رفع السرية عن تسجيل الفيديو الذي يظهر كيف يزج المسلحون بالمدنيين في مباني الشطر الغربي من الموصل، ويطلقون منها النار لاستدعاء نار التحالف عليها». وأضاف كوناشينكوف: «يتبادر إلى الذهن تساؤلان اثنان. ما دوافع القيادة العسكرية الأمريكية لتسدل ستار السرية على جرائم الحرب التي يرتكبها الإرهابيون وتخفيها عن الرأي العام وما مبرر تحالف واشنطن الدولي رغم امتلاكه معلومات كهذه، لاستمراره بقصف.

الوطن - السعودية

معادلة الأمن السعودي 3+2 فرضت تقدير العالم

تتويجاً لجهوده في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب، تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساء أمس، ميدالية «جورج تينت» التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، سلمها مدير وكالة الاستخبارات الأميركية مايكل بومبيو، بحضور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

الاتحاد - الإمارات

ترامب يستقبل السيسي ويشيد بـ«عمله الرائع

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلاً إنه «يقوم بعمل رائع» وسط ظروف «صعبة». وقال ترامب في المكتب البيضاوي خلال استقباله نظيره المصري الذي يزور البيت الأبيض للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً «نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي (...) ونقف بشكل واضح أيضاً وراء مصر والشعب المصري».

البيان - الإمارات

أردوغان: الاتحاد الأوروبي تحالف صليبي

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «تحالف صليبي»، وذلك قبل أسبوعين من إجراء استفتاء على الدستور. وأضاف: «الشعب التركي سيلقّن القادة الأوروبيين في السادس عشر من أبريل (موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية)، درساً لن ينسوه». وجاءت تصريحات أردوغان، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والحيوية بالعاصمة أنقرة.

المؤتمر - اليمن

المؤتمر يدين بقوة التفجيرات بروسيا ويدعو لمحاسبة الانظمة والدول الداعمة للإرهاب

دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة التفجيرات الارهابية التي استهدفت عربة قطار داخل مترو أنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم وأدت الى مقتل 10 اشخاص وإصابة أكثر من 50 أخرين حسبما نشرت وسائل إعلام روسية.

القبس - الكويت

ترامب يثني على الاتحاد الأوروبي لبقائه موحداً

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي لحفاظه على وحدته بعد قرار بريطانيا الانفصال عنه، في مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشل تايمز».

وقال ترامب معلقاً على بريكست «ظننت حين حصل ذلك أن بلدانا أخرى ستتبع، لكنني أعتقد فعلا أن الاتحاد الأوروبي استعاد زمام الأمور» .

تشرين - سوريا

نائب فرنسي: على الدول الأوروبية انتهاج سياسة واقعية تقوم على مساعدة الشعب السوري للتخلص من الإرهابيين

عبر النائب الفرنسي عن حزب الجمهوريين نيكولا دويك عن أمله بتغير الموقفين الأميركي والفرنسي من سورية كبداية لتغيير مواقف باقي الدول الأوروبية التي تعامت لسنوات عن حقيقة ما يجري في سورية. ودعا دويك في حديث خاص مع موقع «روسيا اليوم» بنسخته الفرنسية الدول الأوروبية إلى انتهاج سياسة واقعية تقوم على تقديم المساعدة للشعب السوري للتخلص من الإرهابيين وتركه يحدد مصيره بنفسه.