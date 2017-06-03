TL

جو جديد في البلد قاعدته وفق المعلومات انتخابات نيابية في آذار المقبل على أساس النسبية وخمس عشرة دائرة وصوت تفضيلي في القضاء وهذا القانون يخضع لمبضع الجراحين تفصيلاً وإقراراً في مجلس الوزراء وتشريعاً في البرلمان وتحضيراً تقنياً ولوجستياً في وزارة الداخلية وشرحاً للمواطنين عن النسبية وقبلهم الدوائر والموظفين في ورشة الانتخابات.

المنار

بدأ اللبنانيون بالاستهلال لرؤية قانون انتخاب، بعد الدعوات السياسية المبنية على انفراجات جدية.. لم يكن غروب بعبدا كما قبله، وما بات قابلاً للتأكيد أن الأمور على الطريق الصحيح أملاً بالوصول السريع إلى قانون جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم أنه سيكون عادلاً كما وعد اللبنانيين، ويكون بداية الإصلاح نحو ملفات تالية..

nbn

ها نحن بتنا أمام الخطوة ما قبل الأخيرة لإنجاز قانون جديد للانتخابات، الاتفاق تمّ والصورة اكتملت، قانون نسبي على أساس 15 دائرة أما التفاصيل ولا سيما التقنية منها فتحتاج إلى بحث واستكمال.

mtv

أخيراً اتضحت الصورة، فبعد تجاذب استمر أشهراً طويلة ظهرت المعالم الأساسية لقانون الانتخاب.

وبمعزل عن الرابح والخاسر من قانون النسبية وفق الـ 15 دائرة فإن القرار الوطني هو الرابح بالدرجة الأولى، فإذا كانت قوانين ما بعد العام 1990 تحمل توقيع الوصاية السورية وإذا كان قانون انتخاب 2009 يحمل توقيع الرعاية العربية لاتفاق الدوحة فإن قانون الـ 2017 يحمل توقيع الأطراف اللبنانيين فقط لا غير، فهو أول قانون منذ زمن يستحق أن يحمل شعار صنع في لبنان.

NTV

وبما توافر من توازن دارت العجلة السياسية اليوم للتشاور حول الشياطين الكامنة في القانون فاستفتى وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن مدة التمديد التقني التي رجّحها بسبعة أشهر فيما تابع جورج عدوان نشر أفكاره الانتخابية في بيت الوسط بلقاء سعد ونادر الحريري أما جبران باسيل فقد زار بكركي واعترف.

المستقبل

بعد تسليم القوى السياسية في البلاد وتوافقها على قانون النسبية مع خمس عشرة دائرة قاعدة لإنجاز الانتخابات فإن الغموض لا يزال يلف مدة التأجيل التقني، وإن كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أكد من عين التينة أن المدة الأدنى لتدريب الموظفين على القانون الانتخابي الجديد هي ستة أشهر والأقصى سبعة أشهر.

OTV

معلومات الـ otv تشير إلى أن إفطار القصر لم ينته أمس مع كلام الرئيس، إذ تواصلت الاجتماعات بعده في لجنة مصغرة، وحضر رئيس الجمهورية في قسم من تلك الاجتماعات، معطياً توجيهاته بضرورة إنجاز التفاصيل الباقية في أسرع وقت، كما بضرورة أن يكون الهدف هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية في أقرب موعد تسمح به الجهوزية المطلوبة تقنياً ولوجستياً، ومن دون أن يشكل ذلك ذريعة لأي كان من أجل إضاعة الوقت...

LBC

بما أن البنية الأساسية لقانون الانتخابات ثبتت وهي تحدد النسبية الكاملة كآلية تجرى على أساسها الانتخابات وفق 15 دائرة سيعبر القانون آخر مطباته التي باتت توصف بأنها غير خلافية ولن تتمكن شياطين التفاصيل مبدئياً من تخريب الهيكل الذي يبنى.

الميادين

الحشد يواصل التقدم باتجاه منفذ تل صفوك الحدودي الذي يقع غرب البعاج، ونفت قيادة الحشد ما تناقلته وسائل الإعلام أن قواتها دخلت إلى مناطق حدودية سورية بعد انسحابِ التنظيم منها، وأكدت أن أي دخول لقواتها إلى الأراضي السورية لن يتم من دون تنسيق مع دمشق.

الجزيرة

اخترق قراصنة البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، وكشفوا عن وثائق. وأكدت متحدثة باسم السفارة الإماراتية بواشنطن عملية الاختراق، مضيفة أنه تمّ الاستيلاء على وثائق السفير وتسريبها.

العربية

سيطر الجيش الوطني اليمني، الجمعة، على معسكر التشريفات في تعز، وسط هروب جماعي لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. جاء ذلك بعدما تقدمت قوات الشرعية_اليمنية والمقاومة المدعومة من التحالف العربي في تعز حيث حققت اختراقاً بالسيطرة على مواقع مهمة شرقي المدينة، إضافة لمساحات واسعة في منطقة القصر الجمهوري.