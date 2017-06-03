الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية أكد وعده بقانون إنتخابي جديد عادل: الإصلاح من خلال مجلس النواب الممثل للشعب

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه "سيفي بما وعد به اللبنانيين" بأن يكون هناك قانون انتخابي جديد عادل على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول إلى مثل هكذا قانون، ولفت إلى أن "بداية الإصلاح تكون من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله".

وكالة أنباء الإمارات - وام

طائرة إماراتية تحمل 50 طناً من أدوية الكوليرا تصل عدن

وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة نقل إماراتية على متنها 50 طناً من الأدوية الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا فيما يتوقع وصول شحنة مماثلة فى إطار توجيهات القيادة الرشيدة بإرسال 100 طن من الأدوية كمساعدة عاجلة للشعب اليمني لمكافحة وباء الكوليرا الذي يجتاح معظم المحافظات اليمنية.

وكالة الأناضول

ألمانيا..التعريف بمطار إسطنبول الجديد في منتدى النقل الدولي

شهد منتدى النقل الدولي المنعقد حالياً في ألمانيا بمشاركة وزراء 57 دولة، تعريفاً بمطار إسطنبول الدولي الجاري تشييده في الوقت الراهن، قدمته الشركة المسؤولة عن عمليات الإنشاء. وبحسب بيان صادر عن الشركة، تحدث مديرها التنفيذي، يوسف أقتشاء أوغلو خلال فعاليات المنتدى، ونقل للحضور أبعاد المشروع بكافة تفاصيله، وما سيحدثه من تأثير كبير على قطاع النقل بعد الانتهاء منه.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الحكومة تثمن قرار الرئيس الأميركي عدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس

رحبت الحكومة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وثمنت التزامه العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن هذا القرار يدل على فهم عميق لحساسية هذا الأمر ويسهم في إيجاد البيئة اللازمة لإطلاق مفاوضات سلام ناجحة.

وكالة أنباء رويترز

وزير الداخلية اللبناني: الإعداد للانتخابات يحتاج 6 شهور

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن الإعداد لانتخابات برلمانية بموجب أي قانون جديد يحتاج لفترة ستة شهور على الأقل.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني شي سيقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان

أعلنت وزارة الخارجية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان خلال الفترة من 7 إلى 10 حزيران الجاري.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

لاريجاني: إيران تقف بجانب الحكومة والشعب الأفغانيين في مكافحة الإرهاب

ندد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني في رسالتين منفصلتين إلى رئيسي المجلسين النيابيين الأفغانيين بالتفجير الإرهابي في كابل وقال إن إيران تقف إلى جانب الحكومة والشعب الأفغانيين في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار والأمن في هذا البلد ولن تتوانى عن تقديم أي دعم في هذا المجال.