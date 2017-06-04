الديار/ محمد بلوط

هل يكون الاسبوع المقبل أسبوع حسم الشق التقني لقانون الانتخاب الذي تكرس الاتفاق عليه في الاجتماع الرئاسي الثلاثي الرمضاني في بعبدا؟ الأجواء والمعطيات المتوافرة تؤكد أن هذا الاجتماع شكل الحد الفاصل بين الازمة والحل، وساهم بشكل اساسي في تجاوز مرحلة الخطر وتثبيت الاتفاق على قانون النسبية والدوائر الـ15، تاركاً التفاصيل التقنية الأخرى للجنة الوزارية التي اقترحها الرئيس بري والتي يرأسها رئيس الحكومة.

المستقبل/ ثريا شاهين

كان لافتاً في إيران إعادة إنتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني. لا شك أن إيران قصدت وفق مصادر ديبلوماسية غربية إظهار انفتاح ما على العالم وإعتدال في التعامل معه. لكن السؤال يبقى إلى أي مدى سيؤثر هذا الإنتخاب على موقف إيران في ملفات المنطقة، وهل فعلاً ستظهر تغييراً ما، لا سيما وأن الغرب ضمناً إرتاح إلى فوز روحاني وعدم فوز منافسه المتشدد المرشح ابراهيم رئيسي الذي ساد الخوف من إمكان فوزه؟