TL

يدرس مجلس الوزراء الطرق الآيلة إلى تطبيق التفاهم الحاصل حيال قانون الانتخابات وذلك في جلسته غداً والتي يحتمل أن يتم فيها اتخاذ قرارات ببعض التعيينات الإدارية. وفي قطر، حال من القلق السياسي وترقب لنتائج زيارة أمير الكويت للرياض في مسعى لحل الخلاف الناشئ حول الاتهامات بدعم حركات التطرف.

المنار

في لبنان، اليقظة الأمنية أفشلت محاولة إرهابية لاقتحام الساحة الداخلية. تنظيم داعش الإرهابي أخفق، كما عند الحدود، في تنفيذ تفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت ليضاف ذلك إلى مسلسل إخفاقاته.

nbn

ما يجري هو العمل على إعداد قانون انتخابي واضح قائم على النسبية بتقسيمات 15 دائرة، ولا صلة لكل الغبار التي تثار بالقانون، فالمناصفة واضحة في الدستور بل إنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري زاد عليها أن مفهومه للمجلس الوطني الذي سينتخب خارج القيد الانتخابي لا يعني إلا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، طرح ذلك على طاولة الحوار وكرره في الطرح الانتخابي الذي قدمه قبل الخامس عشر من أيار، ويؤكد عليه دائماً وأبداً رغم "نقزة البعض" من هذا الطرح.

mtv

لبنانياً، قانون الانتخاب على نار حامية حيث ينعقد الليلة اجتماع وصف بالمصيري والمفصلي في بيت الوسط بدعوة من الحريري. الاجتماع الذي تشارك فيه أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إضافة الى المستقبل سيبحث في التفاصيل العالقة، فإذا حلت يتم نقل جلسة مجلس الوزراء غداً إلى بعبدا، وأما إذا لم يتم ذلك فإن المشاورات ستستمر مع ترجيح انعقاد مجلس الوزراء إما الخميس أو الجمعة.

NTV

وبعزلة تامة عن مجلس الوزراء اللبناني، يجري تدوير زوايا قانون الانتخاب لإبرام التفاهمات حول بنوده قبل إقراره في جلسة حكومية وإحالته على مجلس النواب. وفي إطار الاجتماعات المتواصلة، أكد عدوان للجديد أننا أمام خيارين هما: إقرار القانون وإقرار القانون ولا ثالث لهما، ولفت إلى أن بند التمديد التقني سيكون ضمن الصيغة التي ستجري إحالتها إلى مجلس الوزراء على أن يجتمع مجلس النواب في الثاني عشر من الجاري لمدة ثلاثة أيام، لإنجاز القانون لكون القانون سيكون في حاجة الى خمسة أيام لصدوره في الجريدة الرسمية.

المستقبل

هل ستوضع الليلة النقاط على حروف مشروع القانون الانتخابي بعد الاجتماع المسائي للأطراف المعنية بالمشروع خلال اجتماعهم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير.. فينتهي الاجتماع الى قول الكلمة الفصل في مواجهة التعقيدات التي تواجه المشروع ومن بينها الصوت التفضيلي والعتبة الوطنية؟

OTV

هل ثمة من أدرك اليوم حقيقة النسبية التي تحققت، بدوائرها الجديدة وصوتها التفضيلي، اللذين كانا مرفوضين ثم قبلا، فأطلق مساراً تراجعياً بدأ في الأمس القريب ببنود ميثاقية، ليخلص قريباً إلى حيث لا يتمنى اللبنانيون؟ وهل تغطي تهم التعطيل الجاهزة، انسحابات جديدة في ما تبقى من أيام؟

LBC

في لبنان، قانون الانتخابات عند منعطف خطر في ظل مراوحة الاتصالات مكانها، تأتي هذه المراوحة عشية موعدين: الأول بدء العقد الاستثنائي لمجلس النواب غداً، والجلسة العادية لمجلس الوزراء غداً... وحتى الساعة لا يبدو أن تقدماً حصل بالنسبة إلى القانون.

الميادين

لفت وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أنّ "قطر مستعدة لإجراء حوار لحل الأزمة مع جيرانها في الخليج"، مشيراً إلى أنّ "الدوحة تؤمن بالدبلوماسية وتريد النهوض بالسلام في الشرق الأوسط كما أنها تحارب الإرهاب".

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل عن "تضامن ألمانيا مع قطر"، متهماً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"إثارة التوتر في الخليج".

العربية

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن "تركيا لن تسمح بأي وضع يشكل تهديداً لها، وستقوم بالرد فوراً على أي تطور يهدد أمنها في محافظة الرقة السورية أو في أي نقطة في تلك المنطقة".