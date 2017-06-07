النهار/ وجدي العريضي

نقل عن سفير لبناني سابق قوله إنّ الأزمة الخليجية ستصيب لبنان في كثير من المفاصل السياسية والاقتصادية وتحديداً تأثيرها على الجالية اللبنانية في قطر، من خلال الحصار الخليجي والعربي الذي فرض على الدوحة. ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ الموقف المناسب بعيداً عن الانقسامات كي لا يقع لبنان في المحظور.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد سخونة عالية في التفاوض على قانون الانتخاب ومعظم البنود الإشكالية في الطائف. ورأى أنّ الضجة حول قانون انتخاب سيولد خلال 12 يوماً تبدو مفتعلة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

قال إذا لم يتم الاتفاق في الحكومة على قانون الانتخاب فستذهب الأمور فوراً إلى جلسة 12 حزيران، حيث سيطرح التصويت على مشروع قانون معجل مكرر، وستصبح الكتل النيابية في حل من الالتزامات بالتضامن مع التيار الوطني الحر، وأول هؤلاء القوات اللبنانية.

الجمهورية / نبيل هيثم

قال كيف يطلب إقرار قوانين جديدة وتعديل دستور، فيما الدورة الاستثنائية محصورة فقط بإقرار قانون الانتخاب؟ ورأى أنّ اتصالات الفرصة الأخيرة هي التي ستحدد المسار وشكل البلد في الآتي من الأيام. علماً أنّ أحد أبرز العاملين على خط الاتصالات يجزم بأن القانون الجديد سيولد الإثنين.

الديار/ حسن سلامة

توقع أن يصار إلى ترميم العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وأن الرئيس نبيه بري دخل على خط الوساطة بين الرجلين. وتوقع حصول الكثير من المتغيرات والتحالفات من المواقف من اليوم حتى موعد حصول الانتخابات النيابية.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أنّ إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انتهاء مفعول السلة، يعني أنّ الأمور تؤخذ بالجملة وليس بالمفرق. وقال إنّ احتمالات التمديد وقانون الستين ما تزال قائمة، وأشار الى أنّ معركة عض الأصابع ستصل الى أرفع مستوياتها قبل جلسة 12 حزيران طالما تفاهم بعبدا لم يحسم التفاصيل.