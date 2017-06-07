The Guardian

قطر: الـ"إف بي آي" يقول إنّ قراصنة إلكترونيين روس "دسّوا أخباراً كاذبة" أدت إلى حصول الأزمة

يعتقد مسؤولون استخباراتيون أميركيون بأنّ قراصنة إلكترونيين روس دسوا خبراً كاذباً، حفز المملكة العربية السعودية والعديد من حلفائها على قطع العلاقات مع قطر بحسب ما أعلنت شبكة "سي أن أن" الإخبارية. وكان خبراء من الـ"إف بي آي" قد زاروا قطر في أواخر شهر أيار لتحليل خرق إلكتروني نجح خلاله القراصنة في دس الخبر الكاذب المتعلق بوكالة أنباء الدولة القطرية. ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية ذكرت هذا الخبر المدسوس كأحد الأسباب التي دفعتها إلى فرض حصار اقتصادي على قطر لتنضم إليها العديد من بلدان الخليج الأخرى، لتتحوّل المسألة إلى أسوأ أزمة دبلوماسية عرفتها المنطقة منذ عقود. وأعلنت حكومة قطر بأن الخبر الذي نُشر في 23 أيار تضمّن معلومات كاذبة حول تقرّب حاكم قطر من إيران وإسرائيل، كما شكك التقرير في إمكانية بقاء الرئيس ترامب في منصبه. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوكالة الأنباء القطرية، بأن الـ"إف بي آي" نجحت بتأكيد حصول الخرق الإلكتروني ودس الأخبار الكاذبة، وتابع قائلاً إنّ كل الاتهامات التي ووجهنا بها قائمة على معلومات خاطئة وانطلقت بناءً على أخبار كاذبة. وفي حال صحّ هذا الكلام، تشير التحليلات إلى أن روسيا بذلت جهوداً لتقويض السياسة الخارجية الأميركية. وبالرغم من أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، فقد قرر الرئيس ترامب إعلان تأييده الكامل للجهود السعودية المبذولة لعزل الإمارة، الأمر الذي شكّل تطوراً مفاجئاً الثلاثاء. ونقلت شبكة "سي أن أن" عن الحكومة القطرية قولها، بإنّها تتعاون مع الـ"إف بي آي" ومع الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم في المملكة المتحدة لمتابعة التحقيق في قضية القرصنة الإلكترونية.

The Guardian

تيريزا ماي: سأشطب قوانين حقوق الإنسان التي تعيق التشريعات الجديدة الخاصة بمكافحة الإرهاب

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنّها مستعدة لشطب قوانين حقوق الإنسان لفرض ضوابط جديدة حول المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما سعت إلى التحكم بالأجندة الأمنية في بلادها قبل 36 ساعة فقط من بدء الانتخابات البرلمانية العامة في المملكة المتحدة. وقالت ماي إنّها تفكر في الوسائل التي تسهّل من إجراءات ترحيل المشتبه بهم الأجانب وكيفية زيادة ضبط المتطرفين، حيث يشكّلون تهديداً حتى إن لم تكن هناك أدلة كافية لمحاكمتهم. ويأتي مسعى الساعات الأخيرة من ماي بعد أيام خضعت خلالها لضغوط بسبب خفض ميزانية الشرطة، وبروز أسئلة حول فشل الإجراءات الاستخباراتية التي تلت اعتداءات جسر لندن ومانشستر وويستمنستر. وشرحت ماي الإجراءات التي تحاول استحداثها ومنها فرض أحكام سجن أطول مدة وتسهيل إجراءات ترحيل المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى خطوات أخرى من شأنها الحد من حرية حركة المشتبه بهم، حين تتوفر أدلة تشير إلى أنهم يشكلون تهديداً من دون أن تكون تلك الأدلة كافية لمحاكمتهم. وتبدو الإجراءات المقترحة بمثابة محاولة لتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب وتسهيل التحقيقات في هذا المجال، ومن الممكن أن ُتمنح السلطات بموجب ذلك حق فرض حظر التجوّل وتمديد فترة الاعتقال من دون محاكمة والتي لا تتعدى الأربعة عشر يوماً حالياً.

روسيا اليوم

مصر تسدد 500 مليون دولار للسعودية

صرّح مسؤول بارز في البنك المركزي المصري، بأنّ مصر سدّدت خلال اليومين الماضيين مبلغ 513 مليون دولار مستحقات لصالح السعودية. وقال رامي أبو النجا، الوكيل المساعد للمحافظ المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إنّ هذا المبلغ يمثل قيمة سندات كانت طرحتها وزارة المالية المصرية في حزيران 2012 تستحق على خمس سنوات. وكان المركزي المصري قد أعلن مطلع هذا الأسبوع، ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه بنحو 2.5 مليار دولار ليتجاوز 31.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2016، وذلك رغم قيام المركزي بسداد مبلغ 750 مليون دولار مستحقات لصالح شركات النفط العالمية خلال الشهر ذاته.