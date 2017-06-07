الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون: مصمّمون على محاربة الإرهاب والعمليات الاستباقية تنفذ بدقة

فوتيل: الجيش اللبناني أثبت قدرة عالية وكفاءة مميزة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "لبنان مصمم على الاستمرار في مواجهة التنظيمات الإرهابية وملاحقة خلاياها النائمة"، وأشار إلى أن "الجيش يواصل ضرباته الجوية والبرية على مواقع هذه التنظيمات ويلحق بأفرادها أفدح الخسائر". وأبلغ الرئيس عون، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل الذي استقبله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد والوفد العسكري المرافق، أن "العمليات العسكرية الاستباقية التي يقوم بها الجيش والتي تستهدف مواقع التنظيمات الإرهابية تنفذ بدقة متناهية وبكفاءة عالية"، كاشفاً أن "ملاحقة الخلايا النائمة ورصد تحركاتها، أسفرا قبل يومين عن اعتقال مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في أماكن سكنية آهلة، وتبين أن من بين أفرادها عنصر يمني".

وكالة الأنباء المركزية

اجتماع انتخابي "مفصلـي" ليلاً.. والحريـري يصـرّ على ولادة القانون حكوميـاً

المركزية- تحت وطأة تعقيدات عادت وبرزت على المشهد الانتخابي في الساعات القليلة الماضية، يُعقد ليلاً اجتماع تصفه مصادر سياسية متابعة بـ"الحاسم" و"المفصلي"، دعا إليه رئيس الحكومة سعد الحريري سيُخصص للبحث مطوّلاً في التفاصيل التي لا تزال تعوق ولادة القانون الجديد، في محاولة لإرساء تفاهمات حيالها. وفيما توضح أن الاتصالات لم تنقطع خلف الكواليس لتذليل العقبات، تشير عبر "المركزية" إلى أن "التقنية" منها بات شبه متفق عليها: فالصوت التفضيلي يرجَّح أن يُعتمد على مستوى "الدائرة"، وطريقة الفرز ستحصل أفقياً، وسيتم تحديد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد.

وكالة أخبار اليوم

هل انتهت مفاعيل الإفطار الرئاسي ...

مفاعيل الإفطار الرئاسي انتهت عند حدود فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والإعلان بشكل رسمي التوافق على "النسبية" والـ 15 دائرة". وتبيّن أن التفاصيل تفوق أهمية المبادئ العامة، والنقاش حولها ربما يعيد البحث في قانون الانتخاب إلى المربّع الأول.

وكالة الأناضول

يلدريم: ينبغي ألاّ تتضرر العلاقات بين الدول بسبب أخبار لا أساس لها

شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، على "ضرورة ألاّ تتضرر العلاقات بين الدول بسبب أخبار لا أساس لها"، فيما توعد بالرد الفوري على أي تطور يهدد أمن تركيا يكون مصدره محافظة الرقة السورية. جاء ذلك خلال كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، تطرق فيها إلى الأزمة السياسية بين قطر وبعض الدول العربية، ومشاركة مسلحي "ب ي د" الإرهابية في العملية العسكرية بالرقة. وبخصوص الأزمة السياسية في الخليج العربي، أكد يلدريم أن "تركيا ستستمر بمساعيها للقيام بدور نشط من أجل تطوير حوار ودي (بين الأطراف) يليق بشهر رمضان المبارك"، مشدداً على "ضرورة ألاّ تتضرر العلاقات بين الدول بسبب أخبار لا أساس لها".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

شمخاني: التحالف بين إيران وروسيا وسوريا والعراق وحزب الله ليس مؤقتاً

أكد أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التحالف الذي يجمع بين إيران وروسيا وسوريا والعراق وحزب الله في الساحة السورية ليس تحالفاً مرحلياً.