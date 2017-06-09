TL

غليان سياسي في المنطقة نتيجة الأزمة الخليجية التي تسببت حتى الآن بقيام حلفين: الأول: السعودية والإمارات ومصر. والثاني: قطر وإيران وتركيا، وبينهما سعاة الخير وفي مقدمهم أمير الكويت. فيما يعرض الرئيس الأميركي استضافة مجلس التعاون الخليجي في البيت الأبيض لترميم العلاقة بين دوله.

المنار

بدأت الهزيمة الفعلية للإرهاب، ففتحت حدود وأغْلقت أخرى، والرؤية الواضحة رهن القليل من قادم الأيام..

نظف الحشد الشعبي المزيد من نقاط العراق الحدودية مع سوريا من داعش، والجيش السوري والحلفاء في طريقهم لملاقاته.

nbn

بين الشياطين التي تكمن في التفاصيل وبين التفاصيل التي تكمن بها الشياطين نتيجة واحدة، لا قانون انتخاب جديداً إلى الآن، فعلى الرغم من الاجتماعات الليلية المتلاحقة والمطوّلة، فإن أي تقدم نوعي لم يسجّل إلى الآن وانتهت بمجملها بتوقيت الإمساك بالإمساك عن تقديم أي تنازل أو تنزيل من الحمولة الزائدة التي أثقلت القانون وهي في الأصل ليست في مكانها.

mtv

على خط قانون الانتخاب علمت الـ mtv أن ممثلي القوات وحزب الله والمستقبل وأمل والاشتراكي أنهوا تجهيز نص القانون 15 دائرة، وأن تفعيله ينتظر عودة الرئيس الحريري من السعودية لتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء مع الرئيس عون وإدراجه على جدول الأعمال ويفترض أن يكون الرئيس وافق عليه أو أنه ترك حسم الاعتراضات حوله للتصويت في الجلسة، وإلا فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة للتصويت عليه. في السياق، العيون على موقف الرئيس غداً في كلمة يلقيها في عيد قوى الأمن الداخلي.

NTV

رصاص الأعصاب، والقتل السهل، والمطاردة، عناوين يومية لبلد فقد عقله وأوكل المهمة إلى بارود يديه. جنون الجريمة عدوى تنتقل بين الأحياء وعند الأوتوسترادات الرئيسة بمراقبة الكاميرات أو من دونها بالقبض على الجاني أو تواريه عن الأنظار حيث لا شيء يردع. وإذ ودّعت كنيسة مار الياس في المنصورية اليوم الشاب روي حاموش وعلى الرغم من الإنجازات المتتالية لشعبة المعلومات في توقيف القتلة، فإن الجرائم تكشف يومياً عن نزوح نحو الفلتان الذي يتوسع ويأخذ مداه، ما دفع بعض الرأي العام إلى المطالبة بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام. المجرمون لا يبالون والسياسيون يرتكبون بدورهم جرائم نأت بهم عن المسوؤليات الوطنية وبينها قانون الانتخاب الذي ترك عمداً بهدف الاصطدام بجدار الفراغ ليجد حينها أن الستين هو عملية إنقاذ.

المستقبل

اللبنانيون ينتظرون ومعهم الطبقة السياسية التوافق على حلحلة التعقيدات التي لا تزال تعترض مشروع قانون الانتخابات.

والآمال معقودة على اجتماع مسائي قد ينتهي إلى إزالة كل ما يعترض المشروع، وبالتالي إلى تحديد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع لإقرار المشروع وإحالته إلى المجلس النيابي.

OTV

في اليوم الثاني من العقد الاستثنائي المحصور بإقرار قانون انتخابي جديد... وقبل دزينة أيام متبقية من عمر مجلس الـ 2009... بدا مشروع الخلاص النسبي وكأنه قد حقق خطوة إضافية إلى الأمام...

التقدم النسبي هو ما يمكن قوله عن نتائج الاجتماع الرباعي أمس... وفي كل حال صارت الأمور أكثر وضوحاً... بين ما هو متفق عليه... وما هو موضع خلاف... وما يمكن استمرار التفاوض حوله...

LBC

ومن قال للقاتل إن روي يريد أن يكون "عريس السما"؟ ومن أعطى للقاتل أن ينهي حياة الناس ساعة يشاء وأينما يشاء؟ روي رباه أهله بدموع العين، "وكل شبر بندر"... سهروا عليه حتى كبر ووصل إلى الجامعة، وبعد أيام كان سيتخرج لينطلق إلى رحاب الحياة، فيفرح به والده وأمه، ويذرفان دمعة الفرح، وهما يقولان: "ربينا ولقينا"... وها هو الطفل الذي سهرنا عليه الليالي الطوال قد أصبح شابا "منشوف حالنا فيه"... وكأنهما كانا في حلم، فأضحيا في كابوس...

الميادين

قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي الخميس إنه وثّق محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأن الأخير اعتاد الكذب، بحسب تعبير كومي. وخلال جلسة مساءلة يعقدها مجلس الشيوخ الأميركي تم بثها على الهواء مباشرة، وبعد سؤال بشأن إقالته التي تمّت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، قال كومي "أعتقد أنّه تمت إقالتي بهدف تغيير طريقة التحقيق في مسألة التدخل الروسي".

الجزيرة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم إن بلاده ترفض أي تدخلات بسياساتها الخارجية، وأضاف وزير الخارجية القطري أن الخلاف بين قطر وبعض الدول العربية يهدد استقرار المنطقة بأسرها، وأضاف أن الدبلوماسية لا تزال خيار الدوحة المفضل.

العربية

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مقابلة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عند زيارته موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية. يأتي ذلك فيما نقلت وكالات روسية عن مصدر بالخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات مع وزير خارجية قطر لدى زيارته موسكو، المرتقبة في 10 يونيو الحالي.