النهار/ نبيل بو منصف

أبدى مخاوفه من أن تتعرض الصورة التي كونتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في السنوات الأخيرة في محاربتها الإرهاب، إلى تشويش إذا تمادت ظاهرة تفلت العصابات المسلحة والجريمة الفردية والمستشرية التي تهدد لبنان في يومياته. وطالب بإسقاط وصاية الفساد السياسي عن الأمن والقضاء إسقاطاً نهائياً.

النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى أنه لم تحسم الوجهة التي سينتهي إليها مسار مشروع الـ 15 دائرة على أساس النسبية بسبب جملة من الخلافات على التفاصيل التي غرقت بها القوى المعنية بإتمام هذا القانون المنتظر. ولفت إلى أن الوزير جبران باسيل لن يتراجع عن موضوع نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون.

الأخبار/ هيام القصيفي

اعتبرت أن ما يحصل في قانون الانتخاب ليس سوى أحد وجوه التعثر الذي تشهده البلاد. وقالت: "بين قانون الانتخاب والأمن الفالت ينحاز اللبنانيون حكماً إلى معالجة الأمن كأولوية. الكلام عن الأمن وسقوط الضحايا يومياً هو جوهر الكلام السياسي تماماً كما الحديث عن قانون الانتخاب... والعهد مطالب بتأمين كليهما، لأن هذا ما وعد به في خطاب القسم.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أنه إذا سقط قانون الانتخاب الموضوع اليوم على الطاولة، فإن المطالب الأخرى التي يطرحها التيار الوطني الحر ستكون قد سقطت معه، فيخسر المسيحيون فرصتين: القانون والإصلاحات الأخرى، وليس واقعياً في السياسة إضاعة فرصة لتحقيق انتصار واحد على الأقل بدل خسارة الفرصتين معاً. وقال إذا حل 20 حزيران من دون قانون انتخابي، فإن أحداً لا يضمن كيف تتغير المواقف والمواقع. وسأل هل أن بعض المفاوضين المسيحيين يعمل لتأمين المصلحة المسيحية في القانون العتيد أم مصلحته الخاصة؟

الديار/ حسن سلامة

عرض لوجود ثلاثة خيارت أمام المجلس النيابي لتفادي إدخال البلاد في الفراغ وهي:

أن يصار إلى الاتفاق على التفاصيل التقنية في القانون مع ترك ما يسمى الضمانات السياسية إلى مرحلة ما بعد الانتخابات.

أن يصار إلى إقرار الصيغة العامة التي كان جرى الاتفاق عليها في قصر بعبدا.

أن يتم بحث أكثر من صيغة انتخابية ليصار إلى التصويت عليها في مجلس النواب.

الديار/ ميشال نصر

نقل عن مصادره قولها إن الانقلاب الخليجي ضد قطر سيدفع بالأخيرة إلى إعادة إحياء علاقاتها السابقة في لبنان مع فريق الثامن من آذار، وهو ما سيؤمن المبالغ اللازمة لتمويل الانتخابات القادمة في مواجهة الفريق المقرّب من المملكة السعودية. وتوقع أن يصار إلى تأجيل جلسة الاثنين النيابية لأن الأيام الفاصلة حتى بداية الأسبوع غير كافية لتحقيق الخرق المطلوب لإنجاز الصيغة النهائية للقانون الموعود.

الأنوار / عمر حبنجر

تناول النقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب، وقال لقد تعبت كل الأطراف أو أتعبت وتأكد القوم بأن لا أحد يستطيع أن يربح بالقوة، من خلال توازن الرعب أو تصعيب الحياة السياسية للآخرين، وفي حال المكابرة يخشى أن ندخل في نفق بلا ضوء.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أنه كلّما تعمّق البحث في تطبيقات النظام النسبي، نكتشف أن تعقيدات نظامنا الطائفي تفرض الكثير من التعقيد على بساط النسبية والمفارقة الكبيرة أن من يحلم بالنسبية للانتقال من فيدرالية الطوائف إلى دولة المواطنة، يجد أن المواطنة هي شرط نجاح النسبية. وقال أليس الحديث الطاغي على النقاش في قانون النسبية هو حقوق الطائفة لا حقوق المواطنين؟

اللواء/ رلى موفق

قالت إن حزب الله يفضل التمديد للمجلس النيابي حتى صيف 2018 على إجراء انتخابات. ورأت أنه قد تتوتر الأوضاع في ظل التأجيج السياسي والطائفي والمذهبي الذي يتم اللجوء إليه كوسيلة من وسائل التعبئة لكسب الأصوات. وهذا لا يعني أن الآخرين لا يتماهون مع اتجاه التمديد. وأشارت إلى أن التيار الوطني الحر بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل يضغط في اتجاه إجراء الانتخابات هذا الصيف من أجل الإفادة من زخم العهد في الحصول على كتلة وازنة في البرلمان.