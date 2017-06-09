The New York Times

رهان تيريزا ماي الكبير في انتخابات المملكة المتحدة يرتد عليها

تعرّضت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي لانتكاسة كبيرة في انتخابات شهدت اضطرابات كبيرة يوم الخميس، الأمر الذي سيُدخل حكومتها في أجواء من الريبة قبل أسبوعين من موعد بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع "بريكزيت". وأشارت التقارير التي برزت صبيحة يوم الجمعة إلى أن الرهان الكبير الذي أقدمت عليه ماي ارتد ضدها لأنها تواجه خطر خسارة الأغلبية في البرلمان بعد أن أشارت النتائج الأولية بأنه ما من حزب سيجمع الأصوات الكافية للتمتع بالأغلبية. وبعد معرفة نتائج أكثر من 90 في المئة من المقاعد في مجلس العموم، توقعت شبكة "بي بي سي" الإخبارية بأن محافظي السيدة ماي سيحافظون على الأكثرية ليفوزوا بـ318 مقعداً بعد أن كان عدد نوابهم يصل إلى 331 نائباً منذ العام 2015 عند إجراء الانتخابات الأخيرة لتنقصهم بالتالي 8 مقاعد تحرمهم من الأغلبية. هذه النتائج دفعت البريطانيين إلى التساؤل عما إذا كانت رئيسة الوزراء ستتقدم باستقالتها، وكان زعيم حزب العمل جيريمي كوربن الرابح الأكبر مع فوز حزبه بثلاثين مقعداً إضافياً. هذا الفوز المهم حث كوربن على المطالبة باستقالة ماي.

The Japan Times

الولايات المتحدة ترسل قاذفات في مهمة مدتها 10 ساعات من غوام إلى بحر الصين الجنوبي

حلّقت قاذفتان أميركيتان من طراز "بي 1 بي" بمهمة مدتها 10 ساعات انتقلتا خلالها من القاعدة الأميركية في غوام إلى بحر الصين الجنوبي في عملية شاركت فيها مدمّرة أميركية مجهّزة بصواريخ موجّهة باللايزر بحسب ما أعلن الجيش الأميركي. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين البحرية الأميركية والقوات الجوية الأميركية في منطقة المحيط الهادىء عبر زيادة القدرة على تنفيذ المهمات المشتركة من خلال تنسيق الإجراءات والتقنيات. في الوقت نفسه، لوحظ بأن الصين عززت قدراتها البحرية وعملياتها الجوية في المياه الاستراتيجية لبحر الصين الجنوبي مرسلةً قاذفات وطائرات مقاتلة في دوريات قتالية اعتبرتها بكين "تمارين اعتيادية". وذكر البنتاغون في تقريره السنوي بأن الصين باشرت ببناء هنغارات تتسع لـ24 طائرة ومواقع ثابتة للأسلحة وغيرها من المرافق العسكرية على ثلاثة من الجزر الرئيسية التي سيطرت عليها في أواخر العام الماضي.

روسيا اليوم

نمو الاستثمارات الأجنبية في مصر وتراجعها في السعودية

أكّد أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو الماضي. وقال كوجك لوكالة "رويترز"، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 2.6 مليار دولار في أيار. ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت رخيصة ومغرية وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع. إلى ذلك، أظهر تقرير لـ"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، انخفاض قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السعودية، بنسبة 8% إلى 7453 مليون دولار بنهاية 2016، من 8141 مليون دولار في 2015.