وكالة الأناضول

أمير الكويت والرئيس التركي يستعرضان هاتفياً تطورات أحداث المنطقة

استعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتطورات الأحداث في المنطقة. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت من الرئيس التركي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. وبحث الجانبان سبل تعزيز مسيرة التعاون والعمل الإسلامي المشترك ودعمه في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان أمير الكويت عاد إلى بلاده في وقت سابق بعد زيارتين إلى دبي والدوحة ضمن مساعي الوساطة التي يقوم بها لحل الأزمة الخليجية.

وكالة أنباء رويترز

قطر ليست مستعدة "للاستسلام" بينما تبحث أميركا والكويت عن حل

قالت قطر الخميس إن تحرك دول عربية لعزلها في خلاف بسبب صلات مزعومة بالإرهاب يهدد بزعزعة استقرار منطقة الخليج الغنية بالنفط لكنها ليست مستعدة لتغيير سياستها الخارجية لتسوية الخلاف ولن تقدم تنازلات. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بينما يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على إنهاء نزاع يقول قطريون إنه أدى إلى حصار حول بلدهم

وكالة فرنس برس

الدوحة ترفض التدخلات في سياساتها وتؤكد قدرتها على الصمود "إلى ما لا نهاية"

ردت الدوحة الخميس على مطالبة المملكة السعودية وحلفائها لها بتغيير استراتيجيها الإقليمية، برفض أي تدخلات في سياستها الخارجية، متعهدة الصمود "إلى ما لا نهاية" في مواجهة الإجراءات الخليجية والعربية الهادفة إلى تضييق الخناق عليها اقتصادياً. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الدوحة "لا يحق لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية"، مضيفاً "نحن بلد مستقل ولدينا سيادة ونرفض أي وصاية على قطر".

وكالة أنباء شينخوا

جهود عربية لمواجهة مساعي إسرائيلية للترشح للأمم المتحدة

أكدت جامعة الدول العربية على رفضها للمساعي الإسرائيلية للترشح للجان والمناصب الرئيسية داخل الأمم المتحدة. وقالت الجامعة العربية في بيان صدر (الأربعاء) إنها تقوم بتحركات مكثفة لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بشأن الاستمرار في رصد وإعاقة هذه المساعي مع تكثيف العمل العربي المشترك من أجل إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن في الانتخابات التي ستجرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يمازح الرئيس الصيني: أنت الرجل الوحيد في الميدان

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات خاصة من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، حيث بادر بوتين بممازحة الرئيس الصيني قبل اكتمال عقد الوفود في اجتماع منظومة شنهاي للتعاون. بوتين: زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا حدث العام بالنسبة للبلدين

ويبرز المقطع اللحظات الأولى من بدء اللقاء بين الرجلين، حيث بادر بوتين القول للرئيس الصيني "أنت الرجل الوحيد في الميدان" وقال بوتين ذلك بعد جلوس الرئيس الصيني وحيداً منتظراً وفده الذي تأخر بالقدوم إلى قاعة الاجتماعات.