الوكالة الوطنية للإعلام

عون عبر تويتر: المجرم سيحاكم ولا غطاء لأحد لا في الأمن ولا في القضاء

علّق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على جرائم القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة وتوقيف القوى الأمنية عدداً من مرتكبيها واعترافهم باقترافها، فكتب على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلا: "لا مجرم إلا وسيحاكم ولن يكون هناك أي غطاء لأحد لا في الأمن ولا في القضاء".

وكالة الأنباء المركزية

الجلســـة الحكومية في بحر الأســبوع والقانون فـــي نهايتـه

بالاستناد إلى المعطيات المتجمّعة في الأفق الانتخابي خلال الساعات الأخيرة ونتيجة لحركة المشاورات بين المقار المعنية بنسج خيوط القانون وتطريزه بإبرة التفاصيل التجميلية التقنية، فإن إبصاره النور لن يكون مطلع الأسبوع المقبل كما ذهبت التوقعات، بل في نهايته على الأرجح بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وكالة أنباء الإمارات - وام

قمة منظمة "شنغهاي" تؤكد الالتزام بالقضاء على إنتشار ظاهرة الإرهاب في العالم

أكّد قادة منظمة "شنغهاي" للتعاون التزامهم بالقضاء على إنتشار ظاهرة الإرهاب في العالم وضرورة التعاون الجاد في كافة المجالات بين دول المنظمة من أجل تحقيق الرفاهية المستقبلية للأجيال المقبلة. وشهدت القمة التي اختتمت في العاصمة الكازاخية أستانا قبول كل من الهند وباكستان كعضوين دائمين في المنظمة.

وكالة الأناضول

تطوير منظومة مضادة للدروع تركية الصنع

أجرى الجيش التركي تجارب ناجحة لمنظومة "أومطاس" لإطلاق صواريخ مضادة للدروع محلية الصنع، حيث سيتم استخدامها من قبل القوات البرية التركية خلال الشهر الجاري. ووفقاً لمعلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر مطّلعة، فإن تجارب ناجحة أجريت على "منظومة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات" متوسطة المدى، وصواريخ "أومطاس" طوّرتها شركة "روكيت سان" التركية لصناعة الصواريخ.

وكالة فرنس برس

ترامب يعتبر شهادة كومي "إثباتاً كاملاً" لروايته حول قضية التدخل الروسي

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أن شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ "إثبات كامل" لروايته، بعد أن قال هذا الأخير أن الرئيس ليس موضع تحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي.

وكالة أنباء شينخوا

نائب رئيس مجلس الدولة يحث على بذل جهود لمكافحة التهريب

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ إلى بذل جهود من أجل إحتواء إنتشار التهريب وحماية نظام السوق والأمن الوطني. وأدلى وانغ بتصريحاته تلك خلال تفقده لمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين على مدار يومين من الخميس للجمعة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئیس الجمهوریة: الاعتداء الارهابی في طهران هو إنتقام من الدیمقراطیة

قال رئیس الجمهوریة الإسلامية الإيرانية إن الاعتداء الإرهابي في طهران إنما هو إنتقام من الدیمقراطیة مؤكداً "متى ما حقق الشعب الایراني إنجازاً عظيماً، عمد هؤلاء الذین يضمرون له الشر إلى توجیه ضربة إما له وإما للبلاد". وأضاف الرئیس حسن روحانی فی حدیث تلفزیوني على هامش مراسم تشییع جثامین شهداء الاعتداءات الإرهابیة في طهران أن المشاركة الفاعلة للشعب فی الانتخابات الرئاسیة والمجالس البلدیة أثارت إستیاء ضامري الشر فیما أثلجت صدور أصدقاءنا فی مختلف أنحاء العالم.