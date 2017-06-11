TL

الاتصالات واللقاءات المتسارعة في المهلة المتبقية من ولاية المجلس النيابي، وهي فعلياً أسبوع لا أكثر، والإيجابيات التي حققتها على مستوى إنجاز قانون الإنتخاب العتيد، دفعت بالمعنيين إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في الرابع عشر من الجاري، تعقد في القصر الجمهوري، وعلى جدول عملها أكثر من أربعين بنداً، يتقدمها بند قانون الانتخاب. وبالتالي تكون الجلسة الحكومية سابقة للجلسة النيابية بيومين، إذ كان الرئيس بري قد أرجأ الجلسة التشريعية من الإثنين إلى الجمعة في السادس عشر من حزيران، أي قبل أربعة أيام من انتهاء عمر البرلمان الحالي.

المنار

في حقيقة الوضع اللبناني، خطوط التواصل مفتوحة لاستنقاذ الموقف، والحد الفاصل بات جلسة السادس عشر من حزيران التي حددها الرئيس نبيه بري لمجلس النواب، فيما جديد الايجابية من الاشارات، تحديد الأربعاء المقبل موعداً لجلسة مجلس الوزراء بـ 47 بنداً يختصرها قانون الانتخاب.

nbn

برزت خطوة تستحق على دلالاتها التوقف عندها، وهي عودة خمسين عائلة سورية من النازحين إلى منطقة عرسال إلى بلدتهم عسال الورد. وتكشف مصادر للـnbn أنّ هذه الخطوة بدأ العمل عليها منذ أكثر من شهر، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لبدء عودة النازحين إلى البلدات الآمنة في القلمون الغربي.

mtv

الارتدادات الإيجابية للعملية التي نفذها الأمن العام ضد مجموعة إرهابية وأسر أفرادها، ولدت ارتياحاً في لبنان، وعززت موقعه كمقصد سياحي آمن. فيما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للـ mtv، أنّ الخطر موجود، لكننا ساهرون.

NTV

يرتفع الحديث عن تفعيل قانون الإعدام في لبنان، بعد الجرائم المتعددة في الشهرين الأخيرين. وقد نجح المجتمع الأهلي وذوو الضحايا اليوم في رفع صوتهم، في حركة احتجاجية دفعت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التأكيد للمرة الثانية في أربع وعشرين ساعة على سعي الدولة لتطبيق عقوبة الإعدام.

المستقبل

الصورة المكتملة لمشروع قانون الانتخابات اقتربت من التظهير، وإن كان البحث يدور في طيات بعض التعقيدات التي ستتكفل اتصالات الساعات القليلة المقبلة بإيجاد الحل النهائي لها. وفي الطريق إلى المشروع المنتظر، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الإثنين التشريعية إلى الجمعة المقبل، فيما التشاور بين الأطراف المعنية يتوقع أن يبلغ الذروة، قبل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، لاقرار مشروع القانون وإحالته إلى المجلس النيابي.

OTV

بشرى للسوريين قبل اللبنانيين، وخطوة صغيرة لكنها تحمل دلالات كبيرة: 400 نازح سوري في مخيمات عرسال عادوا إلى ديارهم في عسال الورد السورية، بمواكبة الجيش اللبناني الذي رافقهم إلى الحدود المشتركة. والأهم أنّها المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون بخبر عودة نازحين، وليس دخول نازحين إضافيين إلى بلدهم.

LBC

الأسبوع المقبل، أسبوع الأمل الأخير، وفق التسلسل الآتي: مجلس الوزراء دعي إلى الاجتماع الأربعاء المقبل، وقانون الانتخابات بند أول على جدول أعماله، هذا يعني أن القانون يجب أن يوزع على الوزراء قبل ثمان وأربعين ساعة من الجلسة، أي بعد غد الإثنين، وفي حال أقره المجلس الأربعاء، فإنّ مجلس النواب يصادق عليه في جلسة الجمعة 16 حزيران، بمادة وحيدة، أي قبل أربعة أيام من انتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب. فهل ما تأخر ثمانية أعوام، من العام 2009 حتى هذا العام، بالإمكان إنجازه في الأيام الثمانية الآتية؟.

الميادين

مصادر وزارية أكدت أنّ القانون الجديد يجب أن " يبصر النور قبل ال20 من الشهر الحالي أي موعد إنتهاء ولاية البرلمان الممدة لمرتين، وأنّ القانون سيتضمن النظام النسبي بعد تقسيم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابية.

الجزيرة

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ بلاده مؤمنة بحلّ الأزمة الخليجية بالحوار وضمن مجلس التعاون الخليجي، فيما عبّرت روسيا عن استعدادها للمساعدة في حل الأزمة.

العربية

قال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل، إنّه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر، في إشارة إلى الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية.