الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري من قصر بعبدا: أجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية ويجب الإنتهاء من صياغة قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ونتائج الاتصالات للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. وبعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، اكتفى الحريري بالقول إن "أجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن". وسئل هل ستعرض صيغة القانون الجديد في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، فأجاب: "يجب الانتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

قضاة السويداء يطالبون بمنحهم تعويض طبيعة العمل والإسراع بإنجاز قصر العدل الجديد

أكد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار حرص الوزارة على تطوير آليات العمل القضائي وأتمتته وتقصير أمد التقاضي. جاء ذلك خلال زيارته اليوم قصر العدل بمدينة السويداء للإطلاع على آلية العمل ولقاء الأسرة القضائية حيث استمع من القضاة والمحامين إلى صعوبات العمل ولا سيما موضوع التبليغات للمتقاضين وضرورة الإسراع في مشروع قانون القضاة العقاريين وتعيين قاضي مذهب ثان ومنح تعويض طبيعة العمل للقضاة وتخفيف الرسوم على المواطنين والإسراع بإنجاز مشروع قصر العدل الجديد.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يترأس بحضور الملكة رانيا اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

ترأس الملك عبدالله الثاني، الأحد، بحضور الملكة رانيا العبدالله، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 –2025. واطلع جلالته، خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية، على الجهود المبذولة لتوحيد عمل المؤسسات المختلفة والبرامج المتعددة في القطاع المهني وآليات رفع كفاءتها ونوعية التدريب وتركيزه على أهداف التشغيل في سوق العمل. وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أهمية رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع.

وكالة أنباء شينخوا

مقالة خاصة: زيارة شي إلى قازاقستان تعمل على تفعيل" روح طريق الحرير" وترسم مساراً جديداً للتعاون

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الزيارة التي انتهت تواً والتي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قازاقستان، تضخ قوة دافعة جديدة إلى بناء مبادرة الحزام والطريق وتعزز الروابط بين بلدان المنطقة في سبيل بناء مجتمع مشترك، وتفتح آفاقاً واسعة للسلام والرخاء في المنطقة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

مساعد قائد قوات الأمن الداخلي: القوى الأمنية في حالة تأهب من النقاط الحدودية وحتى عمق المدن

أكد مساعد قائد قوى الأمن الداخلي العميد اسكندر مومني إن قوى الأمن الداخلي هي في حالة تأهب كامل من النقاط الحدودية وحتى عمق المدن معتبراً أن الأداء الذي قدمته القوات الأمنية في التصدي للعناصر الإرهابية الأربعاء الماضي كان جيداً وصحيحاً.