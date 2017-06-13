أخبار الخليج

مجلس الوزراء يحيل الميزانية العامة للدولة إلى مجلس النواب

بحث مجلس الوزراء برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 وبحث أيضاً تعديل بعض التشريعات القانونية والنظم الصادرة وإصدار تشريعات قانونية جديدة لتنظيم تحصيل الإيرادات وضبط المصروفات وفقاً للتقديرات المحددة في ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018 ووافق على إحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 إلى مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية والدستورية مرفقاً به بياناً بالوضع المالي والاقتصادي .

جريدة الأنباء الكويتية

مسؤولون لبنانيون يشيدون بالدعم الكويتي لمشاريع التنمية في لبنان

أشاد مسؤولون لبنانيون بالدعم الذي تقدمه الكويت لمشاريع التنمية في بلادهم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وقال رئيس مجلس الإنماء والاعمار اللبناني نبيل الجسر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حفل افتتاح «سد القيسماني» بجبل لبنان أمس الأول أن الكويت تأتي في طليعة الدول التي وقفت إلى جانب لبنان ودعمت مسار التنمية فيه منذ عقود. وأضاف الجسر أن «الصندوق الكويتي للتنمية له بصمات واضحة في معظم المشاريع التنموية الأساسية من جنوب لبنان حتى شماله».

اجتماع عاصف لتشريعية النواب خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية اعتراضاً وخلافات حادة ومشادات كادت تصل بين بعض الأعضاء إلى الاشتباك بالأيدي، عندما اعترض نواب 25 - 30 على صحة مناقشة الاتفاقية فى البرلمان.

الوطن - عمان

مكتب مجلس الشورى يعقد اجتماعه التاسع عشر ويطلع على الردود الوزارية

ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الردود الوزارية الواردة إليه، واطلع على جملة من الأدوات البرلمانية من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما استعرض رسائل اللجان الدائمة، والرسائل الواردة من البرلمانات والمنظمات الدولية. جاء ذلك في اجتماع مكتب المجلس التاسع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 ـ 2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.