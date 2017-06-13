النهار/ روزانا بو منصف

عرضت لوجود مخاوف ساورت وتساور لبنانيين على تماس مع الأزمة الخليجية، حيث يعمل عدد كبير من اللبنانيين في السعودية والإمارات والبحرين ومصر كما في قطر، لافتة إلى أن هؤلاء يرغبون أن يبقى لبنان على الحياد من أجل تخفيف حدة الأزمة.

الأخبار/ نقولا ناصيف

استغرب المدة التي استغرقها وضع قانون جديد للانتخاب، مذكراً بأن أول بحث تم فيه عام 2012، لم يصار إلى الاتفاق على أية صيغة له. وقال إن القانون المرتقب الغامض يتوقع أن يبصر النور في اليومين المقبلين، وأنه يشبه الطبقة السياسية الحالية التي وضعته.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

تساءل عما إذا سيكون غداً يوم الحسم أم يوم الحشر في الاستحقاق النيابي؟ ولفت إلى أن إعلان الرئيس سعد الحريري أنه سيكون لنا قانون انتخاب جديد الأربعاء، وأنه لا يترشح لانتخابات تجرى على أساس قانون الستين، يعني أن مجلس الوزراء سيقر في جلسته المقررة غداً قانون الـ15 دائرة على أساس النظام النسبي.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن التوافق السياسي الذي جرى الحديث عنه عقب الإفطار الرئاسي فقد بريقه مجدداً، وأن المفاوضات حول القانون الانتخابي عادت إلى نقطة الصفر. وعرض لوجود مخاوف من أن يولد قانون يتيم بلا أب ولا أم ولا هوية ولا من يدافع عنه.

الديار/ ميشال نصر

نقل عن مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية قولها إن الرئيس ميشال عون لم ولن يتدخل كطرف في مسألة المشاورات الجارية لحلحلة العقد الطارئة على صعيد قانون الانتخاب، وأنه سيمارس المهام والصلاحيات التي أناطه بها الدستور. وكشف عن صيغة للقانون الانتخابي تقتصر على العموميات والتمديد لسنة لمجلس النواب وهي جاهزة للإقرار.

اللواء/ معروف الداعوق

نقل عن مصادر سياسية قولها إن تخويف المواطنين بالفراغ السياسي في حال انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصل إلى اتفاق على صيغة قانون الانتخاب الجديد وتحديد موعد إجراء الانتخابات المقبلة، هو أمر مبالغ فيه وهدفه الابتزاز السياسي والتهويل على المواطنين، لافتاً إلى وجود أكثر من سيناريو لتأمين استمرار المؤسسات الدستورية ومنع حدوث الفراغ حفاظاً على الدولة.