The Guardian

ألكسي نافالني الناشط المعارض لبوتين من بين ألف شخص تمّ اعتقالهم في روسيا

اعتقلت السلطات الأمنية في أرجاء روسيا يوم الإثنين أكثر من ألف متظاهر، بعد أن قام زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني برفع مستوى المخاطر في معركته ضد الكرملين، عندما دعا أبناء موسكو إلى التظاهر خلال مناسبة تاريخية. وفيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن الوحدة الوطنية على بعد بضع مئات من الأمتار، كانت شرطة مكافحة الشغب تطوّق المتظاهرين في الشوارع. وأشارت المعلومات إلى أن الشرطة اعتقلت 700 شخصاً في موسكو و900 آخرين في سانت بطرسبرغ وفقاً لمجموعات حقوقية، إلّا أن الشرطة لم تؤكّد إلا توقيف 650 شخصاً في المدينة مع اعتقال أعداد أصغر من المتظاهرين في مدن أخرى. واعتُقل المعارض نافالني في شقته قبل أن يتمكّن حتى من النزول للمشاركة في التظاهرات، وقد نشر على حسابه على تويتر صورة له عند لحظة اعتقاله من قبل الشرطة وعلّق عليها بالقول "يوم سعيد لروسيا".

روسيا اليوم

واشنطن بصدد توسيع غوانتانامو

أقرّت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب في الكونغرس الأميركي اليوم مشروع ميزانية يتضمن تخصيص 115 مليون دولار، لبناء منشآت إقامة دائمة للعسكريين الأميركيين داخل سجن غوانتانامو. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تراجع عدد نزلاء المعتقل بشكل كبير. وذكرت اللجنة البرلمانية الأميركية أنه سيتم تمويل بناء ثكنتين لإقامة العسكريين الأميركيين في مركز الاعتقال الموجود بغوانتانامو. ويأتي قرار اللجنة تلبية لطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي طلبت هذه الأموال لبناء ثكنات دائمة بدلاً من المساكن القديمة المؤقتة الموجودة هناك. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد قلّص عدد السجناء داخل معتقل غوانتانامو إلى 41 شخصاً، (وخلال عهد جورج بوش الابن كان عددهم 8000 سجين وعندما تولّى أوباما الحكم وصل العدد إلى نحو 245 سجيناً)، ولكن أوباما لم يفِ بوعده بإغلاق المعتقل الموجود في كوبا.