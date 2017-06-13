الوكالة الوطنية للإعلام

قمة لبنانية قبرصية في بعبدا وعون وانستاسيادس توافقا على التعاون الثنائي وتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب

توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس على توحيد الجهود من أجل مكافحة الارهاب، مشددين على أهمية التعاون الثنائي المتعدد الوجوه وبين المؤسسات المختصة في البلدين وفي المحافل الدولية. وشجع عون، من جهته، على رفع مستوى التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز وتعزيز الحوار والتعاون المثمر في مجال الطاقة بينهما، مؤكداً ضرورة تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الأسواق القبرصية ودراسة إمكان التعاون في تصدير المنتجات اللبنانية عبر النقل البحري. وأكد ضرورة أن يكون أمن لبنان من أهم المسائل على أجندة سياسة الاتحاد الأوروبي، مجدداً تأييد لبنان للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول سلمية تضمن وحدة الأراضي القبرصية.

وكالة الأناضول

السيسي يلتقي وزيرة الاقتصاد الألمانية في برلين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية "بريجيت زيبريز"، في برلين الإثنين. وقال بيان صادر عن الوزراة الألمانية، إن السيسي والوزيرة الألمانية افتتحا الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة الألمانية المصرية. ونقل البيان عن الوزيرة "زيبريز" قولها، إن مصر الشريك التجاري الأهم لبلادها في شمال إفريقيا.

وكالة أنباء رويترز

جنرال الكتريك تحصل على موافقة على شراء بيكر هيوز

قالت وزارة العدل الأميركية الاثنين إن شركة جنرال الكتريك نالت موافقة من هيئة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة على دمج أنشطتها للنفط والغاز مع بيكر هيوز.

وكالة فرنس برس

ماكرون يتجه نحو اكتساح الجمعية الوطنية قبل الشروع في إصلاحاته

يتجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي نحو الفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية، ما سيعطيه تفويضاً حاسماً لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية حساسة يترقبها شركاؤه الأوروبيون.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يهنئ نظيره الفلبيني في ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ (الاثنين) رسالة تهنئة لنظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي في الذكرى الـ42 على تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين والذكرى الـ119 على استقلال الفلبين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أكثر من ربع مليون شخص يشاركون في الاحتفالات بيوم روسيا وسط موسكو

صرح مصدر بالمكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في موسكو بأن نحو 270 ألف شخص شاركوا في الاحتفالات العامة بيوم روسيا وسط العاصمة الروسية.