الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق تبلغ من ويستكوت الاستعداد الأوروبي لدعم العملية الانتخابية تقنياً: القانون معقد ويحتاج الكثير من الجهد لتطبيقه

هنأ المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لدى المفوضية العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نيكولاس ويستكوت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للانتخاب، وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لـ"تقديم الخبرات التقنية والمساعدات اللوجستية اللازمة للوزارة في إطار استعداداتها لتنفيذ هذا القانون".

وكالة الأنباء المركزية

أسهم "الجمهورية إلى الأمام" ينطلق بقوة برلمانياً بعد الفوز الرئاسي

رياح التغيير التي لفحت فرنسا مع الانتخابات الرئاسية، فأطاحت الأحزاب والتيارات الرئيسية التقليدية، لا تبدو ستنحرف عن مسارها، بل تستكمله برلمانياً استناداً إلى ما أفرزته نتائج الجولة الانتخابية الأولى، حيث حقق تيار "الجمهورية إلى الأمام" بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون فوزاً يجوز وصفه بالساحق، إذ حصد أكثر من نصف أصوات المقترعين بنيله 32,32 في المئة، متصدراً النتائج مع حلفائه الوسطيين في "الحركة الديموقراطية".

وكالة أخبار اليوم

التمديد 11 شهراً ومجلس الوزراء أحال المشروع إلى البرلمان

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أنه سيتم التمديد 11 شهراً لمجلس النواب لأسباب تقنية وهذه المرة الأولى التي يتفق فيها اللبنانيون على القانون وهذا إنجاز حقيقي. وقال: "في الدورة القادمة سيكون للمغتربين تمثيل". وشدد على أنه لا بد من شرح مفصل للقانون وستوضع برامج من قبل وزارة الداخلية لتشرح للمواطنين والإدارة تفاصيل هذا القانون. وتابع: "سأظل صادقاً ولو تمكنت من البت بالقانون في خلال 6 أشهر لكنت بتيت الموضوع، ولكن علينا شرح القانون للمواطنين".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

دي ميستورا: محادثات جنيف قد تجري في تموز المقبل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن الجولة المقبلة من محادثات جنيف حول الأزمة في سوريا يمكن أن تعقد في تموز المقبل بناء على مدى ما يتم تحقيقه من تقدم في إنشاء مناطق تخفيف التوتر. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أكد مطلع الشهر الماضي أن الجمهورية العربية السورية مع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في الـ 30 من كانون الأول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.

وكالة أنباء رويترز

البرلمان المصري يقر نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى السعودية

أقر البرلمان المصري اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وذلك رغم الاعتراضات على الاتفاقية وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها. وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل. وقال شهود إن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاقية.

وكالة فرنس برس

الرئيس الفرنسي يزور المغرب لعقد أول لقاء مع الملك محمد السادس

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب لعقد أول لقاء مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في زيارة سيتم التطرق خلالها خصوصاً إلى التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وأزمة الخليج. ويصل ماكرون الذي ترافقه زوجته بريجيت إلى مطار الرباط حيث سيكون العاهل المغربي في استقباله على أن يعقدا لاحقاً لقاء ثنائياً ثم مع المستشارين.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الاتحاد الأوروبي يقر بتنفيذ إيران التزاماتها النووية ويدعو إلى إقرار البروتوكول الملحق

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أقر فيه بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، داعياً إلى إقرار البروتوكول الملحق ومواصلة التعاون بهدف التوصل إلى نتائج شاملة في ما يتعلق بإيران. واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان له على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (أن بي تي) هو أساس النظام الدولي للحد من انتشار هذه الأسلحة معرباً عن شكره للتقرير الأخير الذي أصدره المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.