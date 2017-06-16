الشرق 10/6/2017

ميسي وعقد مع برشلونة بـ 72 الف باوند يوميا

تقول صحيفة "اكسبرس" البريطانية إن العقد الجديد لـ ليونيل ميسي مع نادي برشلونة سوف يكسبه 72 ألف باوند كل يوم في كامب نو. وكان ليونيل ميسي عقد محادثات مع برشلونة لعدة أشهر. ومن المرجح أن يتم الاتفاق قريبا على شروط جديدة.

البلد 13/6/2017

اسبانيا لدوفيتسيوزو وماركيز ومير

حقق الايطالي اندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم للدراجات النارية، بإحرازه لقب فئة "موتو جي بي" في جائزة اسبانيا الكبرى، على حلبة مونتميلو، علماً أنه انطلق من المركز السابع.

الجمهورية 14/6/2017

الملاعب الروسية لكأس العالم 2018 وكأس القارات

تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم 2018 على 12 ملعباً في 11 مدينة، وستقام على 4 منها أيضاً كأس القارات 2017 التي تنطلق في 17 حزيران الحالي.

اللواء 15/6/2017

ريال واثق ببراءة رونالدو

أصدر نادي ريال مدريد لكرة القدم بيانًا أعرب من خلاله عن "ثقته التامة" بمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تتهمه النيابة الإسبانية بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل واع ومتعمد. وأوضح نص البيان أن النادي يفهم أن للاعب تصرف طبقا للقانون في ما يتعلق بالالتزام بواجباته الضريبية، وأنه لطالما أظهر منذ انضمامه لريال مدريد في تموز 2009 إرادة واضحة في القيام بذلك.