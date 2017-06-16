الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عزى عائلة الشاب روي حاموش: لفرض أقسى العقوبات في حق الفاعلين وعلينا بناء الإنسان وإعطاؤه ثقافة وتضامنا لبناء الوطن

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أن الجرائم التي وقعت، ومنها جريمة مقتل الشاب روي حاموش، لن تمر من دون عقاب"، مجدداً التشديد على "أن أقسى العقوبات سوف تتخذ في حق الفاعلين و"نحن مصممون على فرضها".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها الثابت بمساعدة اللاجئين السوريين

أكدت دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الانسان التزامها الثابت تجاه مساعدة اللاجئين السوريين مشددة على أنه لا سبيل لوضع حد للصراع في سوريا غير الحل السياسي وفقاً لمبادرة جنيف 1. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس المنعقدة في جنيف في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وكالة الأناضول

جاويش أوغلو: نرغب في حوار مباشر وشفاف بين أطراف الأزمة الخليجية

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن رغبة بلاده في عقد "حوار مباشر وشفاف" بين أطراف الأزمة الخليجية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، في أنقرة؛ حيث تطرق إلى قطع بعض الدول الخليجية لعلاقاتها مع قطر. وقال جاويش أوغلو: "رغبتنا هي أن تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة التي تعد طرفاً في الأزمة، وتتحدث بكل شفافية حول ماهية المشكلة ومصدرها، وما هو المطلوب".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الدفاع الروسية: نشر أي نوع من الأسلحة من قبل قوات أجنبية على الأراضي السورية يتطلب موافقة الحكومة السورية

جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن نشر أي نوع من الأسلحة من قبل قوات أجنبية على الأراضي السورية يتطلب موافقة الحكومة السورية. ولفتت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أنها "تتابع بدقة الوضع قرب الحدود السورية الأردنية حيث قامت واشنطن بنقل منظومتين لراجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" من الأردن إلى القاعدة الأميركية للعمليات الخاصة قرب بلدة التنف الواقعة على بعد 18 كيلومتراً من الحدود الأردنية".

وكالة فرنس برس

بريطانيا تعلن انطلاق مفاوضات بريكست الاثنين

تنطلق الاثنين مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما توشك رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إبرام اتفاق يدعم حكومة الأقلية التي ترأسها بعد نكستها الانتخابية الأخيرة. وكان مقرراً أن تبدأ مفاوضات بريكست في الأسبوع المقبل، لكن خسارة ماي لأكثريتها البرلمانية في انتخابات عامة مبكرة قبل أسبوع أثار التشكيك في هذا الموعد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أميركا تنشر منظومتين من صواريخ "هيمارس" في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة الأميركية نقلت من الأردن إلى قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف السورية منظومتي صواريخ "هيمارس".