TL

إنجاز تاريخي في لبنان أصبح فيه للبنانيين قانون انتخاب يسجل له: نجاح أهل السياسة، وقبلهم أهل الربط والحل، في الوصول إلى نتيجة القانون، اتجاه الأنظار إلى وزارة الداخلية لإنجاز التحضيرات للانتخابات وفق الأصول، ترسيخ أجواء الاستقرار السياسي بما يعزز الاستقرار الأمني.

المنار

بحرفية استخباراتية وعسكرية كانت الضربة الروسية لأحد معاقل داعش في الرقة قبل أيام، كشفت عنها وزارة الدفاع الروسية اليوم مع فرضية أن يكون زعيم داعش أبو بكر البغدادي قد قتل مع العديد من قادة جماعته بتلك الضربة.

nbn

القانون النسبي قام، والقانون الأكثري دفن، وفيما تأكد لبنانياً دفن قانون الستين، لم يتأكد بعد دفن زعيم تنظيم داعش الإرهابي "أبو بكر البغدادي" تحت الركام، حيث استهدفته غارة للطيران الروسي أثناء اجتماع قياديين لتنظيمه في الرقة، لا أنباء حاسمة حتى الساعة، لكن التنظيم الإرهابي بعد البغدادي سيكون في وضعية أسوأ من الوضعية الحالية ستسرع بلا شك في انهياره في ما تبقى له من معاقل شمال شرق سوريا.

mtv

أخيرا أقر مجلس النواب قانوناً جديداً للانتخاب، انتقادات كثيرة ممكن أن توجه إلى القانون، لكن رغم الانتقادات فإن القانون المقر اليوم يحمل إيجابيات كثيرة، أولاها أنه أول قانون منذ العام 1990، يستحق أن يقال عنه إنه صنع في لبنان.

NTV

أكدت مصادر أن الوزير المشنوق سيتوجه إلى تقديم دعوى قضائية ضد رئيس تيار التوحيد وئام وهاب على خلفية الاتهامات بشأن تلزيم البطاقة الممغنطة وأسعارها المرتفعة إلى خمسة وثلاثين مليون دولار بدلاً من خمسة ملايين دولار.

المستقبل

قانون الانتخاب بات حقيقة واقعة بإجماع المجلس النيابي والقانون الذي يعتمد النسبية على أساس15 دائرة يشكل منعطفاً سياسياً يفتح البلاد على آفاق مرحلة جديدة من العمل عنوانها الملفات الاقتصادية والاجتماعية كما يدخلها وفق تأكيدات نيابية ووزارية في مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.

OTV

كما كان متوقعاً أقر قانون الانتخابات، دخل لبنان عصر النسبية للمرة الأولى في تاريخه، لكن على وقع كلام المسؤولين وصخب الشعبويين.

LBC

مشروع القانون مر، ولكن قبل ذلك: في الداخل تجري محاولات صد النواب عن الإدلاء بآرائهم، وإذا تكلموا يشطب كلامهم من المحضر مثلما حصل مع النائب سامي الجميل.

الميادين

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية والولايات المتحدة إلى "الانضمام لمفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية"، مشيراً إلى "أننا نتعاون في إطار العملية التفاوضية في أستانا مع روسيا وإيران، ونقوم بعمل مشترك على تشكيل آلية ثلاثية بشأن سوريا".

الجزيرة

أفادت القناة أن "وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يلغي رحلة كانت مقررة للمكسيك للتفرغ لحل الأزمة الخليجية".

العربية

أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أنه "على بريطانيا أن تكون واقعية في الخروج من الاتحاد الأوروبي، حماية للاقتصاد".