الوكالة الوطنية للإعلام

جعجع: قانون الانتخاب الجديد ليس مثالياً لكنه افضل الممكن في ظل تعقيداتنا اللبنانية

عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في معراب، عقب جلسة مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب، استهله بتقديم التهنئة قائلاً: "مبروك لنا جميعاً القانون الجديد، ولا سيما انه لم يكن سهلاً أبداً الوصول إلى قانون جديد في ظل اعوجاج في قوانين الانتخاب استمر ربع قرن، وتعقيدات الوضع اللبناني، وانفجار براكين المنطقة كلها وانتشار حممها في كل أرجاء الشرق الأوسط".

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الروسي آخر مستجدات المنطقة خاصة ملف الإرهاب

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها. وبحث الجانبان خلال الاتصال أيضاً آخر المستجدات والتطورات في المنطقة وبصورة خاصة ملف الإرهاب وجهود البلدين والجهود الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التنظيمات الإرهابية وناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها. وأكد الجانبان حرص البلدين المشترك على تعزيز ودعم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وكالة الأناضول

أردوغان وماكرون وتميم يبحثون الأزمة الخليجية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، الأزمة الخليجية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال مشترك. وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن القادة تبادلوا المعلومات حول الاتصالات واللقاءات التي أجروها من أجل حل الأزمة، وأكدوا على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة فوراً. ولفت القادة أن التوتر الحالي يمكن حله عبر الحوار والمفاوضات وليس عبر العقوبات، وأكدوا ضرورة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه.

وكالة أنباء رويترز

اتفاق إنقاذ اليونان يساعد أسهم أوروبا على التعافي

تعافت الأسهم الأوروبية الجمعة بعد خسائر على مدار يومين حيث تلقت أسهم القطاع المالي دعماً من اتفاق بشأن إنقاذ مالي لليونان خفف الضبابية السياسية في منطقة اليورو لكن المخاوف بشأن المنافسة أضرت بقطاع التجزئة في بريطانيا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.7 بالمئة بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة وداكس الألماني 0.5 بالمئة. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.89 بالمئة.

وكالة فرنس برس

ترامب يعلن أنه يخضع للتحقيق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يخضع للتحقيق في ملف إقالته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وشن فيما يبدو هجوماً على مسؤول كبير في وزارة العدل، فيما تتسارع وتيرة التحقيقات الفدرالية التي طالت إدارته. وفي الوقت الذي يهم فيه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يقود تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي في ملف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، ببدء تحقيقاته وإجراء مقابلات مع أطراف القضية، علق ترامب بغضب على الأمر لليوم الثاني على التوالي.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير: الصين تمضي قدماً بثبات في تصنيفات الابتكار العالمية

تواصل الصين، وهي أول البلدان متوسطة الدخل التي تنضم إلى اقتصادات الابتكار الـ25 الكبرى في العالم في عام 2016، تواصل صعودها هذا العام في القائمة بواقع ثلاث نقاط مع تقديمها لأداء قوي في عدة مؤشرات، هكذا أوضح أحدث إصدار لمؤشر الابتكار العالمي يوم الخميس.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس روحاني: مسؤولية وسيلة الإعلام نقل الحقائق وليست صناعة الخبر

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني مسؤولية وسيلة الإعلام بأنها تتمثل في نقل الحقائق وليست صناعة الخبر، مؤكداً في هذا السياق أهمية النزاهة والنقد الصحيح والبناء وليس الهدام.