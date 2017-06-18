TL

مرحلة جديدة في لبنان على كل المستويات التشريعية والتنفيذية، بدأت مع نشرِ رئيس الجمهورية قانون الانتخاب النيابي، ما يمكن القول معه إن ذلك بمثابة إطلاق عمل الماكينات الإنتخابية على مدى الأشهر العشرة المقبلة، الفاصلة عن المعركة الديمقراطية التي تخاض لأول مرة في لبنان على قاعدة النسبية.

المنار

بعد التصويت النيابي على القانون النسبي، بدأت الاجراءات اللوجستية لتعريف الناخبين والموظفين الموكلين سير العملية الانتخابية على الآليات المطلوبة لاجرائها، على أن التحدي الأكبر، كما أفادت مصادر وزارة الداخلية، يبقى البطاقة الانتخابية.

nbn

استراحة "ويك أند" سياسية، تعقب إقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، ونشره اليوم من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون في الجريدة الرسمية. القانون الجديد سيظل محط اهتمام وتقييم وتحليل وتدقيق من القوى السياسية كافة، كون النسبية تحتاج إلى حسبة ثانية، واعتماد معيار قياس جديد مختلف كلياً عن قياس الأكثري والستين، اقتراعاً وترشيحاً وتفضيلاً وحاصلاً.

mtv

نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الانتخاب النيابي، وإحالته إلى الجريدة الرسمية لنشره، معطياً إيّاه صفة العجلة، نقل القوى السياسية سريعاً من حال الخمول والاستكانة إلى التمديد المتكرر، إلى سباق وجودي محموم لكسب الرأي العام وأصوات الناس.

NTV

ربما كان الترشيح الأول من كسروان مع ماكرون لبنان زياد بارود، رجل الدولة العابر للفساد. وإذا كان الرئيس الفرنسي قد استطاع في عام واحد، أن يهزم أحزاب الستين عاماً، رئاسياً ونيابياً، فإن شخصية كبارود قد تعطي الأمل بالتغيير من معقل المسيحيين في كسروان.

المستقبل

الأيام بيننا، قالها الرئيس سعد الحريري، تاركاً الحكم للناس وللانتخابات، ومؤكداً لأهالي إقليم الخروب أن تيار "المستقبل" قوي بناسه وأهله، وأن المروّجين لضعفه بين الناس مخطئون، هذا ما ستثبته الأيام والانتخابات، أمام الحملة المهولة، منذ أسابيع، التي تتهم الرئيس الحريري وتيار "المستقبل" بالانهيار وبالتراجع الشعبي.

وكما وعد في بيروت والبقاع والإقليم والشمال، سيؤكد في صيدا أن نشر الرئيس عون لقانون الانتخابات اليوم سيكون فاتحة مرحلة جديدة في لبنان، عنوانها التركيز على هموم المواطنين، وتحويل الحكومة إلى ورشة عمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية للمواطنين.

OTV

تحت الرقم 44، تاريخ 17 حزيران 2017، نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر السبت، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أقره المجلس بعد ظهر الجمعة. وقد أحيل نص القانون إلى الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، وقّع القانون وأحاله إلى رئاسة الجمهورية حيث وقّعه الرئيس عون، لتنطلق الاستعدادات الإدارية واللوجيستية والسياسية لدخول عصر النسبية التي تعطي كل ذي حجم حجمه.

LBC

إنّه لبنان، تؤجّل فيه الإنتخابات بسبب بطاقة قد لا تستعمل، وتدفع ملايين الدولارات لمعالجة جبل نفايات، بنقله من مكان إلى آخر، دون معالجة.

الميادين

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ "واشنطن لن تكشف أبداً عن معلومات تخصّ تحطم الـ"بوينغ" الماليزية بشرق أوكرانيا، إذا كانت تتعارض مع فرضية وقوف قوات الدفاع الشعبي في دونباس وراء الكارثة".

الجزيرة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسية، مخيائيل بوغدانوف، عن أمله في "إجراء المحادثات السورية في أستانة في 4 و5 تموز المقبل".

العربية

رحّبت السلطات الأميركية بالتهدئة في جنوب سوريا، داعيةً النظام السوري للوفاء بالالتزامات.