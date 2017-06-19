الشرق الأوسط 12/6/2017

الصين تكشف عن قطار بلا قضبان

في خطوة هي الأولى من نوعها، كشفت الصين النقاب عن قطار جديد لا يحتاج إلى سكة حديد، في محاولة لتحسين النقل العام في المدن الكبرى. ويستخدم القطار الجديد العجلات المطاطية، كما زوّد بأجهزة استشعار لتحديد المسارات على الطريق.

13/6/2017

تقنية حديثة لشفط الدهون من الجسم

تمّ تطوير تقنية حديثة أطلق عليها اسم "سينيثكا" لنحت الجسم وإذابة الدهون والسيلولايت في أماكن مختلفة من الجسم. وتتميز هذه التقنية بقدرتها على الوصول إلى المناطق الصغيرة كالرقبة والذقن والركبة والمناطق الكبيرة، عبر استخدام إبرة رفيعة جداً، تبعث منها الموجات فوق الصوتية التي تساعد على ذوبان الدهون، بينما تقوم موجات الراديو بتحفيز انقباض الكولاجين وشد طبقات الجلد بعد ذلك.

الجمهورية 12/6/2017

اكتشفوا مشكلاتكم الصحية من وجوهكم

انتشار البثور،تعود إجمالاً بالحمية الغذائية الغنية بالسكر.

الهالات السود، تظهر لدى تناول مواد سامة.

تشقّق الشفاه، قد يكون أحد أعراض نقص الفيتامين B3 أو معدن الزنك. والنباتيون هم الأشخاص الأكثر عرضة لمواجهة هذه المشكلة.

ترقّق الحاجبين، يدل ذلك على غدة درقية غير نشطة ما يعني عدم توازن مستويات الهرمونات.

جلد شاحب، يعود سببه ألى الأنيميا الناتجة عن قلة الفيتامين B والحديد، ضعف في الهضم والامتصاص، وهم يحصلون على أدوية محددة كمضادات الحموضة.

15/6/2017

عدسات لاصقة تسجّل كل ما نراه

سجلت شركة سوني براءة اختراع جديدة لعدسات لاصقة ذكية قادرة على تسجيل ما نراه. وتظهر براءة الاختراع مكونات تم تضمينها في هذه العدسة اللاصقة الذكية الجديدة التي تشمل مكوناً لتسجيل مقاطع فيديو وتقنية الاتصال "واي فاي" وذاكرة داخلية. وأضافت سوني أنه سيكون من الممكن التحكم بهذه العدسات عن طريق رمش العين، كما يمكن تكبير الصورة والقيام بالتركيز التلقائي على أي جزء منها.

صدى البلد 13/6/2017

الأجنّة قادرة على تمييز الوجوه!

قال علماء من جامعة لانكستر البريطانية في مقال نشرته مجلة current biology : لقد توصلنا إلى نتائج تبين أن الأجنة في رحم الأم قادرة على تمييز الأشكال. وأثبتت الدراسات الأخيرة أن أجنة الطيور لا تكون داخل البيضة معزولة تماماً عن العالم الخارجي، فهي قادرة على تمييز اهتزازات الأصوات، لتشكل في أدمغتها نوعاً من الذاكرة الصوتية التي تمكنها من التعرف على أصوات أمهاتها في المستقبل. وأضاف معدّ الدراسة: "للتعمق أكثر حول إمكانيات أجنة البشر في التعرف على أمهاتها، قمنا باستخدام أجهزة التصوير الشعاعي والرنين المغناطيسي لدراسة تصرفات الأجنة عند بعض الحوامل. لقد تبين أن الأجنة تقوم بالعديد من الحركات التي لم نكن نعرف عنها سابقاً، حتى أننا لاحظنا أن الجنين في رحم أمه يدير رأسه عند اقتراب أشخاص يتمتعون بأشكال وجوه معينة، هذا يدل على أن الجنين قادر على التمييز بين الوجوه". وأكد أن الجنين قادر حتى على تمييز اللهجة أو حدة الكلام. فعندما تبدأ الأم بالصراخ أو يرتفع صوتها فإن القلق يبدأ بالظهور على الجنين، وهذا القلق غير متعلق بأي ارتفاع لنسبة الهرمونات في دم الأم.

الحياة 15/6/2017

الأسبرين يزيد خطر النزف المميت

أظهرت دراسة أجريت على مدى 10 سنوات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة أو أكثر، ويتناولون الأسبرين يومياً لتجنب الأزمات القلبية، يواجهون خطر النزف الحاد أو حتى المميت. وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن المرضى الأكبر سناً يجب أن يتناولوا عقاقير الأسبرين المضاد للصفائح الدموية، بل يجب أن يتناولوا عقاقير مضادة للحموضة للحد من الخطر، والتي تسمى مثبطات مضخة البروتون التي يمكن أن تقلص خطر نزف الجهاز الهضمي.

16/6/2017

5 أغذية غنية بالماء وهذه بعض منها:

الخيار، ويعد من أكثر الأغذية غنىً بالماء، إذ يشكّل الأخير 97 في المئة من وزنه، لذا فهو يرطّب الجسم ويقي من الشعور بالعطش.

البطيخ الأحمر، وهو يملك مواصفات رائعة، ويساهم في تفتيت الحصيات، وينشّط الكبد، ويهدّئ الأعصاب، ويخفّض ضغط الدم المرتفع، ويساعد في توسيع الأوعية الدموية.

الخس، وهو يحتوي على نسبة عالية من الماء تقارب 94 في المئة من وزنه. ويضم الخس طائفة واسعة من الفيتامينات والمعادن إضافة إلى غناه بالألياف. ويمتاز الخس بوجود مادة الكلوروفيل التي تعطي اللون الأخضر، وتتمتع بخصائص عدة، فهي مضادة للسرطان، ومضادة للجراثيم، وتساعد على تنقية الكبد، وتقوي جهاز المناعة، وتعجّل في التئام الجروح.

الكوسا، وتصل نسبة الماء فيه إلى 94 في المئة، لذلك فهو منعش ومرطب للجسم. ويملك الكوسا فوائد جمة، فهو يخفض مستوى الكوليسترول الضار، ويقي من مرض السكري، ويقلل من احتمال الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، ويعزز صحة العين.

16/6/2017

الفيتامين سي يومياً

يستعمل الفيتامين سي على نطاق واسع من جانب كل أعضاء الجسم، لبناء الأنسجة ونموّها وإصلاحها، ولدعم جهاز المناعة كي يحمينا من الأمراض. ومن الناحية النظرية، يحتاج الشخص العادي الذي يتمتع بصحة جيدة إلى 10 ميلليغرامات من الفيتامين "سي" كي يقوم الجسم بالوظائف اللازمة المنوطة به، وبما أن الجسم لا يستطيع صنع الفيتامين "سي" ولا تخزينه، فإن تأمينه يومياً يعتبر حاجة ملحة لا يمكن التغاضي عنها. وتفيد التوصيات بضرورة أن يؤمن الشخص ما لا يقل 45 ملغ من الفيتامين "سي" يومياً لسد حاجة منه. صحيح أن الأغذية تضم كميات مختلفة من الفيتامين "سي" أغزرها في الفواكه الحمضية، لكن يجب أن نعلم أن 50 في المئة من الفيتامين "سي" الموجود في الأطعمة النيئة يذهب هباء خلال عمليات النقل والحفظ والتخزين والنقع والطهو، وبالتالي لا بد من أخذ هذا الأمر في الاعتبار.

الأنوار 15/6/2017

اكتشاف هيكل عظمي لديناصور ياباني عمره 72 مليون عام وطوله 8 أقدام

يجري فريق من العلماء الآثار من جامعة "هوتايدو" اليابانية، حفريات في الجزيرة منذ العام 2013 حيث اكتشفت ديناصوراً قدر عمره بـ 72 مليون عام ويبلغ طوله 8 أقدام. وأوضح الخبراء أن العثور على هياكل عظمية بهذا القدر من الكمال يعدّ أمراً نادر الحدوث، حيث ضم 190 جزءاً، ما مكنهم من إعادة بناء شكل هيكل حقيقي. كما تبين أن الـ "هادروصور" هذه تستخدم ذيلاً مسطحاً للحفاظ على التوازن.