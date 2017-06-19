الوكالة الوطنية للإعلام

فريد الخازن: القانون الانتخابي الذي تم إقراره وظيفته الأساسية إخراج البلاد من مأزق

اعتبر النائب فريد الخازن "أن القانون الانتخابي الذي تم إقراره كانت وظيفته الأساسية إخراج البلاد من مأزق"، مضيفاً أن "الوضع الجديد في لبنان أطلق زخماً يسمح بالدخول إلى ملفات كانت معلقة كالموازنة ومواضيع إنمائية عديدة إضافة إلى مسائل التشريع في مجلس النواب". ولفت إلى أن "هذه الفترة هي للعمل"، مشيراً إلى أن "الحوار بين الأطراف السياسية أمر دائم وواجب أن يحصل، ولكن هناك أموراً حتمية تخص الموضوع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يجب العمل عليها أولاً لأن فيها مصلحة الناس".

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن راشد يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق الذي قدم إلى سموه التهاني بالشهل الفضيل.

وكالة الأناضول

اختتام ثاني تمرين عسكري قطري أميركي خلال 3 أيام

اختتم، الأحد، تمرين عسكري قطري أميركي مشترك، جنوبي قطر، وهو الثاني بين الجانبين خلال 3 أيام. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أنه تم اختتام تمرين الدفاع مع القوات الأميركية الذي حمل اسم "نفنى وتبقى قطر ويبقى تميم (أمير البلاد)". ولفتت إلى أن التمرين أجري في ميدان القلايل برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية. وأوضحت أن 3 وحدات نفذت التمرين، هي: القوات القطرية الخاصة المشتركة ممثلة بالقوة الخاصة المحمولة، والعمليات الخاصة، والبحرية الخاصة بالاشتراك مع القوات الجوية الأميرية القطرية ممثلة بجناح النقل وسرب الطائرات العمودية، والقوات الخاصة الأميركية "وذلك لتحقيق مبدأ العمل المشترك".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

القائد الأعلى يوجه لدراسة لرفع قيمة قرض الإسكان العسكري للضباط والأفراد

بتوجيهات ملكية سامية من الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات للجهات المختصة والمديريات المعنية بدراسة رفع قرض الإسكان العسكري لضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. كما أوعز كذلك بالعمل على تعديل الأنظمة والتشريعات والقوانين الخاصة بذلك. وتأتي هذه التوجيهات الملكية السامية استكمالاً لما تم من تحسين للأوضاع المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة - الجيش العربي والاهتمام بكافة شؤونهم الحياتية تقديراً للدور الكبير والمميز الذي يقومون به من أجل أمن الوطن والمواطن.

وكالة فرنس برس

زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن تفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية

فازت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن بمقعد في البرلمان الفرنسي الأحد إلا أن حزب "الجبهة الوطنية" الذي تتزعمه واجه خيبة أمل بعد فوزه بأربعة إلى ثمانية مقاعد فقط، بحسب استطلاعات الرأي وأرقام الحزب.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يهنىء دورة ألعاب مجموعة بريكس

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تهنئة إلى دورة ألعاب مجموعة بريكس لعام 2017، والتي افتتحت (السبت) في قوانغتشو. يأتي إطلاق دورة ألعاب مجموعة بريكس نتيجة توافق مهم بين زعماء مجموعة بريكس في قمة جوا بالهند عام 2016.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تركيا تطرح "حلاً سهلاً وبسيطاً للغاية" لحل "أزمة الخليج"

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ الأخوّة والوحدة والتضامن بين دول الخليج تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى بلاده، مشيراً إلى أنّ الحل الأمثل للأزمة الخليجية، لا يكون بفرض العقوبات على دولة قطر، وإنما بالحوار من خلال إثبات الأدلة على الاتهامات الموجهة ضدها.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيس الوزراء الجزائري يؤكد استعداد بلاده لتنمية العلاقات الثنائية الشاملة مع إيران

قال رئيس الوزراء الجزائري 'عبد المجيد تبون' خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاحد، أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية.