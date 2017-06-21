الوكالة الوطنية للإعلام

الرياشي لصوت لبنان: لا تضارب بين الإعلام والقضاء في قضية فرح قصاب

رأى وزير الإعلام ملحم الرياشي أن القضاء لم يتعرض للإعلام في قضية فرح القصاب، بل طلب عدم تناول التحقيقات، معتبراً أن دور الإعلام هو حماية حرية المواطن بالوصول إلى المعلومات، في حين أن دور القضاء هو حماية سرية التحقيق للوصول إلى النتائج المتوخا".

وكالة الأنباء المركزية

العلاقات الرئاسية في أحسن حال وبري: اكثر من إنسـجام مع عـون

عادت مناخات التوافق والوفاق السياسي تظلل الأجواء الرئاسية، بعدما تلبّدت بغيوم المناكفات أشهراً طوال، مخّلفة موجة من التداعيات البالغة السلبية على أكثر من مستوى وملف في البلاد. فموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أوحى بولوج العلاقات الرئاسية مرحلة جديدة من الوئام يمكن التأسيس عليها للرهان على مستقبل أكثر تفاؤلاً، خصوصًا أنه جاء عشية جلسة مجلس الوزراء ولقاء الخميس التشاوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيسي المجلس النيابي والحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، وقبل ثلاثة أيام على إطلالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في يوم القدس العالمي الجمعة المقبل.

وكالة أخبار اليوم

حوار بنسخة جديدة .. المردة تتحدث عن كسر الجليد .. مصدر في التيار: باسيل ليس لوحده

إلى الحوار درّ... في نسخة جديدة لناحية المضمون والشكل وجدول الأعمال.

فالحوار يبقى ضرورياً بعد صولات وجولات من التوتر والخلاف الحادّ، منذ ما قبل إنجاز الإنتخابات الرئاسية وصولاً إلى إنجاز القانون.

أول الغيث الايجابي أتى اليوم، على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال "لا توجد كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة في إشارة الى الكلام عن انعدام وجود كيمياء بينيه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، وأضاف: ما بيني وبين الرئيس هو إتفاق وتطابق وأكثر من إنسجام.

من جهتها مصادر في تيار "المردة" ترفض تكبير حجر التفاؤل حول العلاقة بين النائب سليمان فرنجية والرئيس عون إلا أنها تؤكد أن لقاء الخميس هو بالتأكيد كسر للجليد.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

سانائي: أهمية التعاون الإيراني الروسي لحل الأزمة في سورية

أكد السفير الإيراني في موسكو مهدي سانائي أهمية التعاون الإيراني الروسي حول حل الأزمة في سورية.

وقال سانائي في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي: "إن هذا التعاون اثبت فعاليته ونحن نرى نتائج عملية أستانا التي تشارك فيها إيران وروسيا وتركيا كما إننا نرى هدوءاً نسبياً في أراضي الجمهورية العربية السورية بفضل ذلك التعاون".

وكالة أنباء رويترز

الخارجية الأمريكية "مندهشة" من تحركات دول الخليج تجاه قطر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها "مندهشة" من أن دول الخليج العربية لم تنشر للرأي العام أو تبلغ قطر بتفاصيل الشكاوى التي دفعتها لمقاطعة الدوحة.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت كلما مر الوقت زادت الشكوك بشأن التحركات التي اتخذتها السعودية والإمارات، في هذه اللحظة ليس أمامنا سوى سؤال واحد بسيط: هل كانت التحركات فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر المزعوم للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تقترح "ممرات اقتصادية زرقاء" للتعاون البحري

اقترحت الصين بناء ثلاثة ممرات اقتصادية زرقاء قائمة على المحيطات تربط آسيا بأفريقيا وأوقيانوسيا وأوروبا وخارجها، في محاولة لتعزيز التعاون البحري في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقد تم تسليط الضوء على الإقتراح في وثيقة بعنوان (أفكار حول التعاون البحري في بناء "الحزام والطريق") أصدرتها لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ومصلحة الدولة للبحار والمحيطات اليوم الثلاثاء .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يحذر أعضاء الغرفة الاجتماعية الروسية من العمل مع الوزارات الغربية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أعضاء الغرفة الاجتماعية الروسية من العمل مع الوزارات الغربية، مشيراً إلى أن لديهم مهام أخرى حيال روسيا وقال بوتين: من المبكر الحديث عن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة، وأضاف خلال لقائه أعضاء الغرفة الاجتماعية في تشكيلتها الجديدة اليوم الثلاثاء: لا يمكن بأي شكل من الأشكال التوجه إلى الوزارات والهيئات. أؤكد لكم هناك بيروقراطية أكبر مما لدينا، والحكومة هناك أكثر صرامة بكثير مما عندنا، والهيئات الإدارية مثل الخرسانة المسلحة، ليس هناك تساهل.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

جهانغيري يؤكد علي تعزيز التعاون بين ايران والعراق في شتي المجالات

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، علي أهمية تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في شتي المجالات.

وقال جهانغيري في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الثلاثاء بطهران: أن تعاون إيران والعراق من الممكن أن يرتفع إلى سقف عال جدا في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية في ضوء إمكانيات البلدين.